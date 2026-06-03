Za nami trzecia edycja "Królowej przetrwania". Niewątpliwie jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek programu była Karolina Pajączkowska. Dziennikarka chętnie pokazywała się w mediach, choć nie szczędziła przy tym gorzkich słów pod adresem produkcji show. Twierdziła, że warunki na planie były trudne, a sama schudła sześć kilogramów. "Tam naprawdę nie było co jeść. Mało tego, produkcja jadła przy nas, a my siedziałyśmy obok i patrzyłyśmy. Czasami, chyba dwa razy, pozwolono nam coś zjeść. Przysięgam ci, rzuciłyśmy się jak bezdomne na to jedzenie" - komentowała w programie "Matcha Talks". Teraz Pajączkowska znów postanowiła uderzyć w TVN. Pokazała, jakie wiadomości rzekomo otrzymywała od przedstawicieli stacji i ostro je skomentowała.

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Karolina Pajączkowska opublikowała wiadomości, jakie miała otrzymać od produkcji TVN

Na Instagramie dziennikarki pojawił się wpis, w którym zamieściła pojedyncze wiadomości, które podobno otrzymywała od produkcji TVN. W jednej z nich poproszono ją o założenie sukienki, gdyż "stacji zależało na bardziej eleganckich stylizacjach". Pajączkowska odmówiła. Kolejna z wiadomości miała brzmieć: "TVN prosi o usunięcie z tego wywiadu fragmentu, jak opowiadasz o swoim ojcu. Ponoć można po publikacji aktualizować wideo i wycinać fragmenty".

Dziennikarka postanowiła wystosować komentarz w opisie postu. Zdecydowała się otwarcie skrytykować stację. "Najpierw powiedzą ci, jakie masz mieć poglądy. Jeśli masz inne, będą cię wyśmiewać, nasyłać na ciebie innych. Później powiedzą ci, jak się ubierać, co masz myśleć. Masz dostosować się do zasad, które narzucają. W końcu będą cię cenzurować i powiedzą, co masz mówić i jak masz mówić. Na końcu staniesz się produktem albo wybierzesz prawdę" - napisała.

Wpis Karoliny Pajączkowskiej podzielił internautów

Post dziennikarki wywołał spore poruszenie. W komentarzach od razu zawrzało. Jedni popierali Pajączkowską. "Wszystko na pokaz. Jak dobrze, że oglądam mało telewizji, bo od lat wiem, jaka to obłuda", "Klasa", "Wybieram prawdę, ale to jest bycie niewygodnym i dla odważnych decyzja" - pisali. Inni nie byli przychylni. "Przecież tu nigdzie nie jest narzucone, jak masz się ubrać. Jest zapytanie, czy byłaby szansa, a to ogromna różnica", "No ale po co do tego wracasz, skoro wyraźnie wielokrotnie zaznaczałaś, że już temat tego show jest zakończony? O co chodzi…" - czytamy po wpisem Pajączkowskiej.