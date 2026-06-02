Nie żyje gwiazdor "Twin Peaks". Miał 44 lata

"Twin Peaks: The Return" to 18-odcinkowy, limitowany serial z 2017 roku, będący oficjalną kontynuacją kultowej produkcji o tym samym tytule z lat 90. Akcja serialu toczy się 25 lat po wydarzeniach z pierwszych dwóch sezonów. Polscy fani z pewnością dobrze znali Owaina Rhysa Daviesa, który wcielał się w agenta Wilsona. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła miłośnikami hitu Davida Lyncha na całym świecie.
"Dla wielu osób będzie to szokująca informacja. Choć okoliczności jego śmierci nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione, na obecnym etapie wszystko wskazuje na to, że Owain odszedł nagle, z przyczyn naturalnych i w spokoju" - czytamy na początku wpisu opublikowanego przez brata Owaina. "Owain pozostawił po sobie niezwykłe dziedzictwo życzliwości, przyjaźni i bezinteresowności. W ostatnich dniach otrzymaliśmy niezliczone wiadomości pełne wsparcia i wspomnień, które głęboko nas poruszyły. Są one świadectwem tego, jak wiele znaczył dla tak wielu ludzi i jak trwały ślad pozostawił w ich życiu" - napisano w dalszej części.
Niedługo rodzina aktora przekaże kolejne informacje, m.in. w sprawie ceremonii pogrzebowej. Bliscy wystosowali również ważną prośbę do mediów i fanów. "Na razie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, gdy mierzymy się z tym bolesnym doświadczeniem i wspieramy się nawzajem w tych trudnych dniach. Dziękujemy za wszystkie wyrazy współczucia, okazane wsparcie oraz pamięć o Owainie" - czytamy. Cały wpis znajdziecie poniżej.
Pod pożegnalnym wpisem szybko pojawiły się komentarze od zasmuconych fanów Owaina, którzy dzielili się wspomnieniami, składali kondolencje i wyrażali niedowierzanie po jego nagłym odejściu. "To, że pod tym wpisem pojawiło się tak wiele pięknych słów, najlepiej świadczy o tym, jak niezwykłym i jedynym w swoim rodzaju człowiekiem był Owain. Był wspaniałym przyjacielem, niezwykle utalentowaną osobą, kimś niewiarygodnie zabawnym, a przy tym pełnym dobroci i ciepła", "Nie potrafię znaleźć słów, które oddałyby moje emocje. Jest mi ogromnie przykro z powodu Waszej straty i niewyobrażalnego żalu, jaki zapewne teraz przeżywacie" - pisali.