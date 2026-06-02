Książulo od dłuższego czasu jest jednym z najbardziej opiniotwórczych twórców internetowych. Wielu sugeruje się jego opiniami dotyczącymi lokali gastronomicznych. Wielokrotnie influencer krytykował to, co podawane jest w restauracjach i cateringach Magdy Gessler. Gwiazda TVN-u wstrzymywała się z komentarzami pod adresem youtubera. Niedawno Książulo odwiedził lokal Słodko Słony, który restauratorka prowadzi z córką Larą. Zachwycał się wypiekami, które tam oferują. W najnowszym wywiadzie Gessler przyznała, że śledzi poczynania twórcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler nie odpuszcza hejterom. „Jest dużo pozwów"

Magda Gessler zabrała głos ws. Książula. Tak go oceniła

Znana restauratorka zdawała się nie przejmować tym, jakie opinie na temat serwowanych przez nią produktów wygłaszał Książulo. Ostatnio jednak pochwalił jej wypieki. Zachwycał się drożdżówką z makiem. - Jak dla mnie to jest najlepsza drożdżówka z makiem, jaką jadłem kiedykolwiek. (...) Fenomenalna jest - komentował na filmiku.

Po tej recenzji w rozmowie z KrismessTV Gessler w końcu przyznała, że zna twórczość Książula i nagle pogratulowała mu rozwoju. Stwierdziła, że dojrzał. - Wydaje mi się, że on dojrzewa, tak? Że na początku robił to trochę dla show-off [popis - red.] (…) Bardzo dziękuję za to, że jakoś wrócił mi trochę honor, bo jechał równo po mnie i to też go wybiło na to miejsce, w którym jest. (…) On dojrzewa i zaczyna być takim w sumie dobrym produktem narodowym. Jego wypowiedzi, jego filmy naprawdę są opiniotwórcze i ja gratuluję postępu i rozwoju - mówiła gwiazda TVN. Gessler dodała również, że sama nie ogląda filmów Książula, ale wiele osób podsyła jej fragmenty z recenzjami twórcy.

Książulo trafił do szpitala. Musiał przejść operację

Niedawno popularny youtuber przekazał fanom w mediach społecznościowych, że trafił do szpitala. Przeszedł operację przepukliny. "Niby nic strasznego, ale w międzyczasie wyszło coś jeszcze (niby też nic strasznego) i chwilowo będę musiał się tym zająć" - przyznał.

Przekazał, że teraz skupia się na rekonwalescencji, co może oznaczać mniej materiałów na YouTube. Książulo musi również zadbać o dietę. "Przez jakiś czas czeka mnie dieta lekkostrawna i antybiotyk, dlatego możliwe, że w przyszłym i być może w następnym tygodniu nie pojawią się nowe filmy. (...) Pewnie i tak nie wysiedzę zbyt długo na d***e i nagram coś: czy to z gotowania, czy jakiś lekkostrawny kontent" - ujawnił.