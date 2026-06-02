Olejnik nie gryzła się w język. Uderzyła w polityków

1 czerwca Monika Olejnik opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis. Dziennikarka odniosła się w nim do sytuacji dzieci żyjących w regionach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Nie kryła przy tym swojego rozczarowania postawą części światowych przywódców.

Monika Olejnik z gorzką refleksją w Dniu Dziecka. Skrytykowała polityków

Znana z programu "Kropka nad i" dziennikarka od lat aktywnie komentuje bieżące wydarzenia społeczne i polityczne. Tym razem postanowiła wykorzystać Dzień Dziecka, aby zwrócić uwagę na los najmłodszych, którzy zamiast beztroskiego dzieciństwa muszą mierzyć się z wojną i jej konsekwencjami.

We wpisie podkreśliła, że dzieci powinny mieć możliwość rozwijania swoich pasji, zabawy i poznawania świata w bezpiecznych warunkach. W mocnych słowach skrytykowała osoby odpowiedzialne za wybuch i prowadzenie konfliktów zbrojnych.

Dzieci powinny bawić się w chowanego, a nie chować się przed bombami! Powinny cieszyć się, trenować, malować obrazy, śpiewać, poznawać piękno świata codziennie! Dlaczego niektórzy politycy są egoistami, dlaczego rozpoczynając konflikty zbrojne, burzą świat dziecięcej wyobraźni?

- napisała na Instagramie. Dziennikarka zwróciła również uwagę na dramatyczne skutki wojen dla najmłodszych mieszkańców różnych regionów świata. "Dlaczego kradną im schronienie? Dlaczego są tacy bezwzględni? Dzieci giną prawie każdego dnia. Rok 2025 to czarny rok dziecięcych ofiar: Strefa Gazy, Jemen, Izrael, Zachodni Brzeg, Liban, Ukraina" - dodała.

Monika Olejnik podziękowała Łatwogangowi i Bedoesowi. W tle ważne przesłanie

W dalszej części wpisu Monika Olejnik podziękowała osobom zaangażowanym w działania charytatywne na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wspomniała o działalności Łatwoganga, Bedoesa oraz Fundacji Cancer Fighters, którzy niedawno przeprowadzili głośną akcję wspierającą najmłodszych pacjentów onkologicznych. "To, czego dzieci potrzebują, to pokój, miłość i zdrowie! Dziękuję Łatwogangowi, Bedoesowi i Fundacji Cancer Fighters za to, jak mocno przypomnieliście światu o tym, że rak dotyka również dzieci! Nie możemy być obojętni wobec problemów dzieci. Dajmy dzieciom schronienie!" - czytamy.

Na zakończenie podkreśliła, że troska o najmłodszych powinna być wspólną odpowiedzialnością społeczeństwa, niezależnie od miejsca zamieszkania czy sytuacji politycznej.