Ewa Chodakowska znalazła się gronie zaproszonych na galę Top Charity gwiazd. Wydarzenie odbyło się 30 maja, a w trakcie jego trwania odbyły się licytacje charytatywne. Wśród nich znalazła się m.in. licytacja wyjazdu do Wietnamu z trenerką - "Tygodnia Metamorfozy". Jak się okazało został on wylicytowany za zawrotną kwotę 7,2 miliona złotych. Chodakowska postanowiła opowiedzieć nieco więcej na jego temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska o swojej diecie, kiedy nie miała milionów na koncie. Codziennie stawiała na to jedno danie

Ewa Chodakowska opowiada o "Tygodniu Metamorfozy" za ponad siedem milionów. Jeden aspekt musi zostać dodatkowo opłacony

Chodakowska poinformowała, że aukcję wylicytowało 20 par, które wybiorą się z nią do wspomnianego Wietnamu. - W cenie udziału zawarty jest tygodniowy pobyt w luksusowym hotelu Six Senses w Wietnamie, uznawanym za jeden z najbardziej wyjątkowych resortów wellness na świecie - wyjaśniła trenerka w rozmowie z Plejadą. - Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie oparte na autorskim menu przygotowanym specjalnie dla naszej grupy przeze mnie i moje dietetyczki kliniczne, wspierającym proces regeneracji, zdrowia i metamorfozy - dodała Chodakowska. Co ciekawe, trzeba jeszcze dopłacić za loty.

Cena nie obejmuje kosztów przelotu. (...) Ten wyjazd jest przestrzenią prawdziwej regeneracji, świadomej pracy nad sobą i pełnego zanurzenia się w procesie przemiany. To kameralne doświadczenie dla zaledwie 20 par

- przekazała gwiazda. W poprzednim roku podobny wyjazd podczas licytacji również sięgnął kwoty siedmiu milionów. Chodakowska nie kryje z tego powodu dumy. - Dodam, że w minionym roku uzbierałam taką samą kwotę. To wielkie, wielkie szczęście i co chyba najważniejsze, nie zarabiam na tym ani złotówki, bo są takie podejrzenia, że coś z tego mam - podkreśliła na koniec trenerka.

Ewa Chodakowska trafiła na listę najbogatszych Polek. Tyle ma wynosić jej majątek

Przypomnijmy, że w październiku 2025 roku tygodnik "Wprost" opublikował najświeższy ranking 50 najbogatszych Polek. Ewa Chodakowska zajęła wówczas 35. miejscu, spadając o pięć lokat. Jej stan posiadania jednak przy tym wzrósł - z 222 mln złotych w 2024 roku do 229 mln złotych. Choć suma ta robi spore wrażenie, wciąż daleko jej do pierwszego miejsca. Kolejny rok z rzędu na pozycji liderki znalazła się Dominika Kulczyk oraz jej wyjątek w wysokości 5,3 mld złotych. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Poznaliśmy najbogatszą Polkę 2025 roku. Lewandowska i Chodakowska znowu w czołówce".