Siedem milionów za wyjazd z Chodakowską. Za jedno trzeba jeszcze dopłacić. Trenerka ujawnia kulisy

Ewa Chodakowska przeznaczyła na aukcję Top Charity tydzień transformacyjny z jej udziałem. Licytacja sięgnęła kilku milionów. Teraz trenerka ujawnia kulisy przedsięwzięcia.
Ewa Chodakowska
Fot. KAPiF

Ewa Chodakowska znalazła się gronie zaproszonych na galę Top Charity gwiazd. Wydarzenie odbyło się 30 maja, a w trakcie jego trwania odbyły się licytacje charytatywne. Wśród nich znalazła się m.in. licytacja wyjazdu do Wietnamu z trenerką - "Tygodnia Metamorfozy". Jak się okazało został on wylicytowany za zawrotną kwotę 7,2 miliona złotych. Chodakowska postanowiła opowiedzieć nieco więcej na jego temat.

Ewa Chodakowska opowiada o "Tygodniu Metamorfozy" za ponad siedem milionów. Jeden aspekt musi zostać dodatkowo opłacony

Chodakowska poinformowała, że aukcję wylicytowało 20 par, które wybiorą się z nią do wspomnianego Wietnamu. - W cenie udziału zawarty jest tygodniowy pobyt w luksusowym hotelu Six Senses w Wietnamie, uznawanym za jeden z najbardziej wyjątkowych resortów wellness na świecie - wyjaśniła trenerka w rozmowie z Plejadą. - Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie oparte na autorskim menu przygotowanym specjalnie dla naszej grupy przeze mnie i moje dietetyczki kliniczne, wspierającym proces regeneracji, zdrowia i metamorfozy - dodała Chodakowska. Co ciekawe, trzeba jeszcze dopłacić za loty.

Cena nie obejmuje kosztów przelotu. (...) Ten wyjazd jest przestrzenią prawdziwej regeneracji, świadomej pracy nad sobą i pełnego zanurzenia się w procesie przemiany. To kameralne doświadczenie dla zaledwie 20 par

- przekazała gwiazda. W poprzednim roku podobny wyjazd podczas licytacji również sięgnął kwoty siedmiu milionów. Chodakowska nie kryje z tego powodu dumy. - Dodam, że w minionym roku uzbierałam taką samą kwotę. To wielkie, wielkie szczęście i co chyba najważniejsze, nie zarabiam na tym ani złotówki, bo są takie podejrzenia, że coś z tego mam - podkreśliła na koniec trenerka.

Ewa Chodakowska trafiła na listę najbogatszych Polek. Tyle ma wynosić jej majątek

Przypomnijmy, że w październiku 2025 roku tygodnik "Wprost" opublikował najświeższy ranking 50 najbogatszych Polek. Ewa Chodakowska zajęła wówczas 35. miejscu, spadając o pięć lokat. Jej stan posiadania jednak przy tym wzrósł - z 222 mln złotych w 2024 roku do 229 mln złotych. Choć suma ta robi spore wrażenie, wciąż daleko jej do pierwszego miejsca. Kolejny rok z rzędu na pozycji liderki znalazła się Dominika Kulczyk oraz jej wyjątek w wysokości 5,3 mld złotych. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Poznaliśmy najbogatszą Polkę 2025 roku. Lewandowska i Chodakowska znowu w czołówce".

