1 czerwca Małgorzata Rozenek-Majdan kończy 48 lat. Jej mąż, Radosław Majdan, postanowił zrobić ukochanej niespodziankę i wraz z synem Heniem udał się do kwiaciarni. Poruszające nagranie, na którym widzimy, jak dwaj ważni mężczyźni w życiu Rozenek wręczają jej kwiaty, już obiegło sieć.

Małgorzata Rozenek-Majdan świętuje 48. urodziny. Takie życzenia złożył jej mąż

"Wszystkiego najlepszego kochanie. Idź po wszystko, spełniaj swoje marzenia i nie zwalniaj tempa. Bądź dalej naszą wielką miłością, inspiracją i źródłem energii, z której cała nasza rodzina czerpie siłę, a przede wszystkim bądź moim szczęśliwym Pysiem. Bardzo cię kocham Małgosiu" - przekazał w dniu urodzin żony Radosław Majdan w mediach społecznościowych. Były piłkarz udostępnił przy tym wspominane nagranie, na którym wraz z Heniem wręczają Rozenek bukiety. Pod filmikiem prędko zaroiło się od komentarzy fanów pary.

"Wzrusza mnie wasza miłość. Tak zwyczajnie pięknie razem wyglądacie", "Pięknie! Wszystkiego najlepszego dla pani Małgosi", "Cudnie! Sto lat", "Dużo zdrówka, miłości, radości, samych pięknych chwil w życiu. Sto lat Gosiu" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Redakcja także dołącza się do życzeń!

Przypomnijmy, że niecały miesiąc wcześniej rodzina świętowała również 54. urodziny samego Majdana. Rozenek postanowiła wówczas relacjonować, co zamierzają robić. - Idziemy zaraz na niedzielny rodzinny spacer na łabędzie, czyli tam, gdzie zawsze lubimy chodzić, ale dzisiaj to jest dzień szczególny, bo ten pan, ten w środku, ma urodziny - skomentowała gwiazda, nagrywając się u boku męża i synów.

- Tak sobie będziemy dzisiaj ten dzień spędzać, a wam życzymy dokładnie tego samego - miłej, cudownej niedzieli. U nas festiwal urodzinowy właśnie się rozpoczął - dodała do tego prezenterka, zwracając się do fanów. Na kolejnych InstaStories mogliśmy później zobaczyć, jak Majdanowie udali się na łono natury na Wilanowie. Zdjęcia znajdziecie w galerii w artykule: "54. urodziny Pysiuli. Rozenek radośnie obwieściła: Festiwal właśnie się rozpoczął".