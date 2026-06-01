Matylda Damięcka przyzwyczaiła już swoich obserwatorów do tego, że ważne wydarzenia społeczne i polityczne komentuje w charakterystyczny dla siebie sposób. Zamiast długich wpisów wybiera minimalistyczne ilustracje, które często stają się viralami w mediach społecznościowych. Nie inaczej było z okazji Dnia Dziecka. Artystka opublikowała cykl prac, w których przypomniała, że dzieciństwo nie dla wszystkich wygląda tak samo. Wśród grafik znalazły się zarówno te odnoszące się do beztroskich wspomnień, jak i rysunki nawiązujące do wojny, przemocy czy nierówności społecznych.

Szczególne poruszenie wywołały ilustracje pokazujące dramat najmłodszych doświadczających konfliktów zbrojnych. Jedna z prac Matyldy Damięckiej przedstawiała dzieci leżące naprzeciw siebie, a pod nimi symbole reakcji kojarzonych z dwoma stronami wojennego konfliktu. W innej artystka zestawiła hasło "Wszystkie dzieci nasze są ale..." z dopiskiem "Nie wszystkie", zwracając uwagę na to, jak często świat różnicuje cierpienie najmłodszych w zależności od ich pochodzenia. Internauci zwracali uwagę, że proste rysunki potrafią wywołać silniejsze emocje niż najbardziej dosadne fotografie czy komentarze. "Świetne, głębokie. Wielopoziomowe. Prawdziwe…", "Piękne i smutne", "Jak zawsze bardzo wymowne" - czytamy na Instagramie.

Wśród opublikowanych prac nie zabrakło także bardziej osobistych i uniwersalnych motywów. Damięcka pokazała między innymi wzruszającą ilustrację matki karmiącej dziecko oraz rysunek przedstawiający dorosłą kobietę obejmującą samą siebie z dzieciństwa. Pojawiły się również odniesienia do utraconej niewinności i przemijania, czego symbolem była grafika z napisem "Każdy był kiedyś dzieckiem". Fani artystki zgodnie podkreślali, że tegoroczny cykl wyjątkowo mocno trafia do odbiorców. W komentarzach nie brakowało głosów, iż Damięcka po raz kolejny udowodniła, że prace nie muszą być skomplikowane, by skłaniać do refleksji i wywoływać emocje.