Nowego partnera Kubickiej możecie kojarzyć sprzed lat. Kiedyś śledził Justina Biebera

Sandra Kubicka nie ukrywa już, że jej serce jest znów zajęte. Nowy ukochany celebrytki udostępnia z nią wspólne kadry w mediach społecznościowych. Adam Zaorski obecnie skupia się na rozwoju w branży technologicznej i e-commerce. Okazuje się jednak, że w przeszłości dał się już poznać medialnie. Wszystko za sprawą wspólnej akcji z Littlemooonster96.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański gotowy na miłość? Wspomniał o aplikacjach randkowych

Ukochany Kubickiej biegał z Littlemooonster96 za Justinem Bieberem. "Historyczna chwila"

Influencerka Littlemooonster96, czyli Angelika Mucha, w 2018 roku opublikowała vloga, który relacjonował jej pogoń za swoim idolem, Justinem Bieberem. Okazuje się, że Adam Zaorski dobrze znał się z Muchą i towarzyszył jej podczas wyprawy do Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu, które wciąż jest dostępne w serwisie YouTube możemy zobaczyć, jak Polacy dosłownie śledzą Biebera, czekają aż wyjdzie z budynku i planują, jak się do niego zbliżyć. To właśnie Zaorski umożliwił Littlemooonster96 zapoznanie się z idolem, ponieważ zagadał Biebera o wspólnego znajomego, z którym kiedyś grał w piłkę.

- Historyczna chwila, Angelika spotkała Justina - powiedział Zaorski na nagraniu. - Na początku nawet się nie obrócił i mówił tyłem, ale potem się odwrócił... Podał mi rękę i się przedstawił! Powiedziałam Angelika, a on: "Justin". Jakbym go nie znała! Nie wierzę, nie... Ja nie wracam do Polski. On był w klapkach! Ja nie wierzę, on idzie ze mną. Trochę był nie w humorze - relacjonowała podekscytowana Mucha. Najwidoczniej Justin Bieber wciąż jest w pamięci Adama Zaorskiego, ponieważ do wspólnego selfie z Sandrą Kubicką dołożył właśnie jego piosenkę.

Co wiemy o nowym partnerze Sandry Kubickiej?

Adam Zaorski to przedsiębiorca z Trójmiasta. Studiował w Loyola Marymount University w Los Angeles. Współtworzył i był CEO platformy CornerApp, pracował także w Revolutcie oraz Market One. Obecnie skupia się na pracy dla TikToka, gdzie wdraża handel społecznościowy. Z Sandrą Kubicką łączy go także zamiłowanie do sportu. Adam Zaorski, studiując w USA, trenował tenis ziemny, dzięki czemu zdobył amerykańskie stypendium. Obecnie biega i uprawia triathlon. Swoje życie relacjonuje na Instagramie, gdzie obserwuje go obecnie ponad 41 tysięcy użytkowników.