W ostatnich tygodniach opinię publiczną elektryzuje temat emerytur twórców i rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób, które wykonują zawód artystyczny. Nieoczekiwanie na ten temat postanowił wypowiedzieć się Skolim, który pojawił się na pikniku w Czeremsze. Podczas jego internetowego manifestu padło wiele wulgaryzmów.
Skolim postanowił zabrać głos w sprawie zakładanych dopłat do świadczeń artystów. Okazuje się, że jego koledzy z branży nie mogą liczyć na jego wsparcie w tej kwestii. "Król latino" nie silił się na zbytnią dyplomację. Zaprezentował za to kwiecisty język na nagraniu, które zamieścił w sieci. - Pojechałem dzisiaj na live o tych k****ch artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, p******i, albo ci młodzi robią taką ch****ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś k***y i ć****w. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Nigdy na to nie pozwolę - stwierdził Skolim.
Na kolejnym nagraniu Skolim zaczął wyliczać swoje zasługi. Wspomniał, że gra bardzo dużą liczbę koncertów. Podkreślił, że artyści nie powinni wyciągać rąk po pieniądze, które, w jego ocenie, im się nie należą. Jednocześnie argumentował, że środki te powinny trafić do chorych dzieci. Warto przy tym nadmienić, że Skolim bardzo często występuje na miejskich i wiejskich festynach, organizowanych właściwie z pieniędzy podatników. - Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. Bawię ludzi, rozweselam różną muzyką. Ludzie robią taneczną, mniej taneczną, ale nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. K***a, dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich. To pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. [...] Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej. I za to wypijmy, panowie - zakończył swą wypowiedź Skolim.