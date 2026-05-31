Budka Suflera żegna współpracownika. "Odszedł w zapomnieniu i niedostatku"

Informacja o śmierci Kuby Nowakowskiego pojawiła się 30 maja na profilu Budki Suflera. Jak przypomnieli członkowie grupy, ceniony dźwiękowiec współpracował nie tylko z ich zespołem, ale współtworzył również m.in. z Czesławem Niemenem, Sewerynem Krajewskim, Michałem Urbaniakiem czy Stanisławem Sojką. "Po cichu, najciszej jak można, w zapomnieniu i niedostatku odszedł Kuba Nowakowski. Realizator dźwięku, producent, kreator, mentor i czarodziej" - czytamy we wpisie.

Nie żyje Kuba Nowakowski. Tak wspominają go członkowie Budki Suflera

Muzycy z Budki Suflera podkreślają, że Kuba Nowakowski wywarł duży wpływ na kształt nagrywanej muzyki, a także na świadomość wielu polskich artystów. "Kuba to ten facet od niekończącej się sesji do płyty Budki Suflera 'Ona przyszła prosto z chmur'. Do Lublina przywiózł go Romek Czystaw" - czytamy we wspomnieniu. W dalszej części wpisu podkreślono, że Kuba Nowakowski był perfekcjonistą i bardzo dbał o jakość nagrań. "Spokojnie próbował nam pokazać, gdzie jest granica między prawdziwą kreacją a degradacją" - przekazano.

"Kuba podszeptywał polskim artystom mądre treści, których wtedy nie było w książkach, a dzisiaj nie znajdziesz ich w sieci. Później los zetknął nas z Kubą przy realizacji płyt: 'Czas czekania czas olśnienia', 'Giganci tańczą', 'Ratujmy co się da' i niektórych płytach ze śpiewającą Urszulą" - wspominają muzycy. "Dla niektórych był dobrym czarodziejem, dla innych szarlatanem. W naszej pamięci zawsze będzie tym pierwszym" - podsumowano we wpisie.

Zbigniew Hołdys upamiętnił Kubę Nowakowskiego

Informację o śmierci Kuby Nowakowskiego opublikował na Facebooku również Zbigniew Hołdys. Muzyk wspomina go jako "kumpla, basistę, dźwiękowca". "Realizator nagrań Budki Suflera, Czesława Niemena, Michała Urbaniaka, Bajmu, Brygady Kryzys, moich, Seweryna Krajewskiego... Specjalista od systemów audio. Przyjaciel Wojtka Morawskiego" - pisze Hołdys. "Barwna, ciekawa postać. Odszedł po cichu, z dala od ludzi" - dodał muzyk we wpisie upamiętniającym Kubę Nowakowskiego.