Nie żyje siostra Jamie Lee Curtis. Poruszające słowa aktorki

Kelly Lee Curtis była popularną aktorką i producentką filmową. Widzowie mogli oglądać ją w "Wikingach", "To znowu ty", "Potyczkach Amy", oraz "Świętach last minute". Kelly Lee Curtis zmarła 30 maja 2026 roku w miejscowości Bellevue w stanie Idaho. Miała 69 lat. W mediach nie podano przyczyny śmierci aktorki. Publicznie pożegnała ją siostra - Jamie Lee Curtis.

REKLAMA

Zobacz wideo Mroczek o śmierci Franki w serialu. Co za słowa

Jamie Lee Curtis zabrała głos w mediach społecznościowych. Zwróciła się do zmarłej siostry

30 maja Jamie Lee Curtis opublikowała na swoim instagramowym profilu wpis, w którym pożegnała starszą siostrę. Zaznaczyła, że Kelly odeszła w swoim domu i w otoczeniu natury. W poruszających słowach opisała więź, jaka łączyła ją z siostrą. "Była moją pierwszą przyjaciółką i powiernicą na całe życie. Była oszałamiająco piękną i utalentowaną aktorką. Grała świetnie w karty, kolekcjonowała żółwie, kochała swoją rodzinę, przyrodę, muzykę, zakupy w second handach, podróże, Facebooka i Pokémon Go" - zaczęła.

Jamie Lee Curtis wspomniała, jaką osobą była jej siostra. "Będzie pamiętana za swoją niezwykłą hojność, zdecydowane opinie, niekończącą się ciekawość, niepowtarzalny styl oraz swoje pudrowe, migdałowe ciasteczka w kształcie półksiężyca na Boże Narodzenie, stąd jej pseudonim, Auntie Cookie" - przekazała w mediach społecznościowych.

Fani żegnają Kelly Lee Curtis. Lawina komentarzy. "Strasznie przykro"

Informacja o śmierci aktorki poruszyła wiele osób. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze z wyjątkowymi wspomnieniami na temat Kelly Lee Curtis. "Jest mi tak strasznie przykro, widząc tę informację. (...) W naszym świecie w Nowym Jorku była powiewem świeżego powietrza. I zawsze będzie pamiętana", "Jak mi przykro. Była wspaniałą osobą. Kondolencje dla rodziny", "Była prawdziwym błogosławieństwem", "Świetna aktorka, bardzo smutna wiadomość", "Jestem absolutnie zrozpaczony, słysząc to. Przykro mi z powodu Twojej strat Jamie. Mam najlepsze wspomnienia z Kelly", "Niech odpoczywa w spokoju", "Będziemy o niej pamiętać. Mam złamane serce" - czytamy w mediach społecznościowych.