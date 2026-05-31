Choć Skolim, czyli Konrad Skolimowski, zyskał największą rozpoznawalność jako wokalista, nie ogranicza się wyłącznie do działalności na scenie. Muzyk prowadzi też słynną na całą Polskę stację benzynową, która znajduje się w miejscowości Czeremcha w województwie podlaskim. W ostatnim czasie o tym biznesie Skolima jest jeszcze głośniej ze względu na atrakcyjne ceny paliw. Wokalista zarabia mniej na litrze paliwa niż konkurencja, dzięki czemu o wiele więcej osób decyduje się na tankowanie na jego stacji.

Skolim pokazał nowe ceny paliw. Fani są zachwyceni

Skolim na bieżąco informuje na Instagramie, w jakich cenach można kupić u niego paliwo. Podobny wpis pojawił się na jego profilu 29 maja. Jak widzimy na zdjęciu, za litr ON trzeba zapłacić 5,84 zł, za litr PB 5,76 zł, a z kolei litr gazu kosztuje 2,99 zł. "Nr 1 stacja w Polsce. Bijemy rekordy" - napisał Skolim w opisie zdjęcia. "Rolnicy, przedsiębiorcy i nasi ludzie, dziękuję, że jesteście" - dodał muzyk. Pod wpisem Skolima pojawiła się masa komentarzy zachwyconych fanów. "Wow, zaskakujesz", "Ale ceny", "Czeremcha TOP" - piszą.

Skolim o swój nietypowy model biznesowy był pytany w rozmowie z WP Lifestyle. Jak przyznał, nie chce robić biznesu "na ludziach". - Niższa cena, więcej ludzi, przyjazne miejsce, zostają ze mną na dłużej. (...) No, uważam, że genialnie. Strzał biznesowy, uważam, że jest genialny. Mam mniejszą marżę niż inni, ale ruch mam taki, że po 24 auta mógłbym dostawić dystrybutorów - stwierdził.

Skolim o pracy na planie "Barw szczęścia". Zwrócił uwagę na jedno

Skolim jest nie tylko przedsiębiorcą i muzykiem, ale spełnia się również jako aktor. Od 2018 roku można go oglądać w "Barwach szczęścia", gdzie wciela się w rolę Patryka. Jak przyznał w rozmowie z nami, obecnie pojawia się na planie jeden lub dwa dni w miesiącu, a w serialu gra nadal ze względu na fanów. Skolim zauważył też, że status gwiazdy sprawia, iż jest traktowany nieco inaczej. - Na pewno teraz sobie mogę pozwolić na dużo więcej i jednak jak człowiek ma pozycję, pieniądze i robi fajne rzeczy... To jest trochę przykre, bo zawsze powinniśmy szanować człowieka, ale nie, jest okej, nie mogę narzekać - podkreślił.