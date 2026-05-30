Zaginięcie Iwony Wieczorek to niewątpliwie jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnej współczesnej Polski. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku 19-latka wracała z imprezy, która odbywała się w Sopocie. Do dziś nie udało się dowiedzieć, co stało się z Gdańszczanką, a lata śledztwa nie pozwoliły na ustalenie prawdziwej wersji wydarzeń. Mama Iwony Wieczorek, która cały czas poszukuje córki, wydała oświadczenie. Przekazała, że ze względów zdrowotnych musi na pewien czas zaprzestać medialnej aktywności.

REKLAMA

Zobacz wideo Co blokuje sprawę Iwony Wieczorek? Rutkowski z przykrym wnioskiem

Mama Iwony Wieczorek wydała oświadczenie. Przekazała ważne informacje

Na Facebooku Iwony Główczyńskiej pojawiło się oświadczenie, w którym przekazała, że w tym roku nie będzie już aktywna w mediach. "Szanowni Państwo, zbliża się 16. rocznica zaginięcia mojej córki. Ze względu na konieczność zadbania o własne zdrowie, które ostatnio podupadło, podjęłam decyzję o wycofaniu się w tym roku z aktywności medialnej" - podkreśliła na wstępie.

Mama zaginionej podziękowała również mediom za ciągłe zainteresowanie sprawą jej córki. "Chciałabym przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim redakcjom telewizyjnym, prasowym oraz samym dziennikarzom za nieustające zainteresowanie sprawą zaginięcia mojego dziecka. To dzięki państwa zaangażowaniu, przy wsparciu życzliwych Polek i Polaków jako opinii publicznej, działania na rzecz ustalenia prawdy o losie Iwonki nigdy nie ustały" - napisała poruszona Główczyńska.

Prokuratura twierdzi, że jest blisko rozwiązania sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek

Od dłuższego czasu mówi się o intensywnych działaniach śledczych w Trójmieście. - W ostatnich tygodniach wykonaliśmy w Trójmieście kilka czynności w terenie. Nie mogę powiedzieć jeszcze, gdzie i czego dotyczyły. Powiem tylko, że nie dotyczyły terenu "Zatoki Sztuki" - przekazał w rozmowie z Onetem prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

- Mogę powiedzieć, że zbliżamy się do finału. Chcemy, by opinia pojawiła się jak najszybciej. Nie popędzamy jednak biegłych, bo zależy nam, by ta opinia była wyczerpująca. To bardzo ważna dla nas opinia. Wykonuje ją jeden z najlepszych ośrodków w kraju - dodał Stasielak. Tu dowiecie się więcej: Nastąpi przełom w sprawie Iwony Wieczorek? Prokuratura: Zbliżamy się do finału