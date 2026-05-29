Produkcja "The Voice of Poland" 27 maja opublikowała smutny post, w którym przekazała informacje o śmierci członka ekipy programu. "19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny The Voice Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka. Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. W imieniu Rochstara i Telewizji Polskiej pragniemy złożyć Ewie, całej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii" - przekazano w poście na Instagramie. Mama zmarłego również zdecydowała się oddać mu hołd. To napisała w poruszającym wpisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wendzikowska o trudnym momencie w życiu. Wspomniała o śmierci rodziców

"The Voice of Poland". Nie żyje członek ekipy produkcyjnej. Wpis jego mamy porusza

Pod postem, który pojawił się na profilu programu, Olafa pożegnało wielu - w tym Baron, Margaret, Maciej Musiał oraz Cleo. We wpisie poinformowano równie, że pogrzeb członka produkcji odbędzie się 29 maja o godz. 12:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. J. Tuwima w Szczytnie.

Mama zmarłego 21-latka opublikowała na Facebooku pożegnalny wpis. To napisała o synu. "Nigdy nie mogłam zrozumieć, jak w największej rozpaczy można napisać coś tutaj, ale nie mam siły z nikim rozmawiać, a wiem, że tu jesteście wszyscy przyjaciele mojego najdroższego synka i wiem, że dla Olafka to byłoby ważne. Olaf kochał was i chciałby, żebyście wszyscy przyszli go pożegnać i mu zagrać, zaśpiewać, być. Mój najukochańszy Olaf odszedł przedwczoraj. Poinformuję tutaj o pogrzebie. Dla niego to będzie bardzo ważne. Módlcie się, proszę, o jego duszę. (...) Julka, byłaś jego ogromną miłością, byłaś wspaniałą dziewczyną i wielkim jego wsparciem do końca"- czytamy.

"The Voice of Poland". Zmarłego Olafa pożegnała Szkoła Filmowa w Łodzi, gdzie studiował

Olaf Kwiatkowski był studentem Szkoły Filmowej w Łodzi. Był na trzecim roku Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej. "Pożegnanie to przychodzi za szybko i spotyka nas niegotowych na tę stratę. Zostajemy bez słów, które mogłyby przynieść ulgę i ukoić żal. Odszedł student ciekawy świata, pełen pasji, zaangażowany w życie szkoły i pracę przy szkolnych filmach. Zachowamy w naszych sercach dobrego przyjaciela, członka naszej społeczności, dla którego Szkoła była wielką radością" - napisała dr Anna Pachnicka - Dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej.