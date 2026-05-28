Niepokojące informacje przekazał swoim fanom Książulo. Popularny youtuber niespodziewanie znalazł się w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Influencer opublikował zdjęcie z placówki medycznej i dopiero później wyjaśnił, co dokładnie się wydarzyło.
Jak się okazało, Książulo przeszedł operację przepukliny. Twórca internetowy uspokoił obserwatorów, że sytuacja nie jest bardzo poważna, choć podczas badań lekarze odkryli dodatkowy problem zdrowotny. "Niby nic strasznego, ale w międzyczasie wyszło coś jeszcze (niby też nic strasznego) i chwilowo będę musiał się tym zająć" - przekazał fanom.
Książulo przyznał, że najbliższy czas będzie dla niego okresem rekonwalescencji. Konieczna okazała się lekkostrawna dieta, antybiotykoterapia oraz ograniczenie aktywności. Z tego powodu na jego kanale może przez jakiś czas pojawiać się mniej materiałów. "Przez jakiś czas czeka mnie dieta lekkostrawna i antybiotyk, dlatego możliwe, że w przyszłym i być może w następnym tygodniu nie pojawią się nowe filmy. (...) Pewnie i tak nie wysiedzę zbyt długo na d***e i nagram coś: czy to z gotowania, czy jakiś lekkostrawny kontent" - dodał za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Po operacji Książulo pokazał także, jakie produkty musi obecnie wyeliminować ze swojej diety. Lista zakazanych potraw wyraźnie go rozczarowała. "Unikaj dań na głębokim tłuszczu, frytek nie mogę, boczek - nie mogę, peklowane - nie mogę, duszonych z obsmażaniem - nie mogę, pieczonych też nie mogę, panierowanych nie mogę - uuuu... Nic k***a nie mogę!" - poinformował z żalem.
Fani szybko przypomnieli sobie, że to nie pierwszy raz, gdy influencer mówi o swoich problemach zdrowotnych. Jakiś czas temu opowiadał o silnych bólach neuropatycznych w okolicy lewego ucha, które szczególnie dawały mu się we znaki jesienią i zimą.