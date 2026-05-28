Niepokojące informacje przekazał swoim fanom Książulo. Popularny youtuber niespodziewanie znalazł się w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Influencer opublikował zdjęcie z placówki medycznej i dopiero później wyjaśnił, co dokładnie się wydarzyło.

Książulo po operacji przepukliny w szpitalu. "Wyszło coś jeszcze". Youtuber zapowiada przerwę i rekonwalescencję

Jak się okazało, Książulo przeszedł operację przepukliny. Twórca internetowy uspokoił obserwatorów, że sytuacja nie jest bardzo poważna, choć podczas badań lekarze odkryli dodatkowy problem zdrowotny. "Niby nic strasznego, ale w międzyczasie wyszło coś jeszcze (niby też nic strasznego) i chwilowo będę musiał się tym zająć" - przekazał fanom.

Książulo przyznał, że najbliższy czas będzie dla niego okresem rekonwalescencji. Konieczna okazała się lekkostrawna dieta, antybiotykoterapia oraz ograniczenie aktywności. Z tego powodu na jego kanale może przez jakiś czas pojawiać się mniej materiałów. "Przez jakiś czas czeka mnie dieta lekkostrawna i antybiotyk, dlatego możliwe, że w przyszłym i być może w następnym tygodniu nie pojawią się nowe filmy. (...) Pewnie i tak nie wysiedzę zbyt długo na d***e i nagram coś: czy to z gotowania, czy jakiś lekkostrawny kontent" - dodał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Książulo po operacji otrzymał długą listę zakazanych potraw. "Nic, k***a nie mogę!"

Po operacji Książulo pokazał także, jakie produkty musi obecnie wyeliminować ze swojej diety. Lista zakazanych potraw wyraźnie go rozczarowała. "Unikaj dań na głębokim tłuszczu, frytek nie mogę, boczek - nie mogę, peklowane - nie mogę, duszonych z obsmażaniem - nie mogę, pieczonych też nie mogę, panierowanych nie mogę - uuuu... Nic k***a nie mogę!" - poinformował z żalem.

Fani szybko przypomnieli sobie, że to nie pierwszy raz, gdy influencer mówi o swoich problemach zdrowotnych. Jakiś czas temu opowiadał o silnych bólach neuropatycznych w okolicy lewego ucha, które szczególnie dawały mu się we znaki jesienią i zimą.