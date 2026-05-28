Paulina Krupińska zdecydowanie nie może narzekać na brak obowiązków zawodowych. Dopiero niedawno zakończyła się edycja "Mam talent!", w której zadebiutowała jako prowadząca, a oprócz tego wciąż można ją oglądać w roli gospodyni "Dzień dobry TVN". Mimo to Krupińska znalazła chwilę na zagraniczny wyjazd, czym pochwaliła się na Instagramie.

Paulina Krupińska, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Bachleda-Curuś na wakacjach

Paulina Krupińska relacją z wyprawy podzieliła się 27 maja. Na zamieszczonych przez nią zdjęciach widać, że odpoczywała na luksusowym jachcie z widokiem na piękną, błękitną wodę. Prezenterka oprócz tego zamieściła kilka kadrów z plaży, a także nagrania z przepływających obok łodzi.

Krupińska na wakacjach nie była jednak sama. Podczas wyjazdu towarzyszyły jej m.in. Agnieszka Woźniak-Starak oraz Małgorzata Bachleda-Curuś, która jest żoną Adama Bachledy-Curusia nazywanego "księciem Podhala". Z InstaStories Woźniak-Starak możemy dowiedzieć się z kolei, że panie zatrzymały się m.in. w Cannes, gdzie stołowały się w jednej z restauracji.

To zresztą nie pierwszy raz, gdy Paulina Krupińska baluje w towarzystwie Małgorzaty Bachledy-Curuś. W 2024 roku głośno było o hucznej imprezie żony Adama Bachledy-Curusia, która świętowała wówczas 40. urodziny. Na wydarzeniu stawiła się plejada gwiazd - obecna była również Agnieszka Woźniak-Starak, a także m.in. Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim, Magdalena Pieczonka czy Patricia Kazadi.

Tak Sebastian Karpiel-Bułecka świętował 50. urodziny

Niedawno powody do świętowania miał z kolei mąż Pauliny Krupińskiej. Sebastian Karpiel-Bułecka 14 maja skończył 50 lat. Muzyk celebrował swój wyjątkowy dzień w towarzystwie żony i ich dzieci. Bliscy sprawili mu niespodziankę - był tort, balony i konfetti. Paulina Krupińska złożyła ukochanemu życzenia z lekkim przymrużeniem oka. "50 lat minęło. Ty się chyba konserwujesz oscypkiem i muzyką. Pół wieku czy pięćdziesiątka brzmi dumnie, zwłaszcza kiedy nosi się ją z takim luzem. PS. Pokonało nas konfetti, niespodzianka prawie się udała" - napisała na Instagramie.