Łukasz Litewka znany był ze swojej działalności charytatywnej. Poseł zginął 23 kwietnia, gdy jechał rowerem między Sosnowcem a Dąbrową Górniczą. Został potrącony przez 57-letniego kierowcę. Śmierć parlamentarzysty wzbudziła spore poruszenie. Emocji w związku z tym nie kryła Doda, która miała okazję współpracować z politykiem. Zaczęła publikować treści związane ze śmiercią Litewki. Od jakiegoś czasu jednak milczy w tej sprawie. Już wiadomo, dlaczego.

Odznaczenie dla Łukasza Litewki. Order odebrał ojciec zmarłego

Doda wycofała się ze sprawy śmierci Łukasza Litewki. Wyjaśniła, z czego to wynika

26 maja w mediach społecznościowych Litewki pojawił się list otwarty, z którego wynika, że doszło do spięć związanych z dalszym działaniem jego fundacji. Tutaj dowiecie się więcej: Rodzina Łukasza Litewki opublikowała list otwarty. "Pisanie tych słów nie przychodzi nam z łatwością". W rozmowie z Kozaczkiem tę kwestię skomentowała Doda. - Czytałam, tam jest straszny bałagan. Do mnie dzwonią ludzie z jakimiś dziwnymi plotkami na temat tej Fundacji. Nawet nie chcę ich powtarzać, bo nie chcę się w to w ogóle mieszać - mówiła.

Piosenkarka przyznała, że zdecydowała się odsunąć od sprawy - zarówno w zakresie wyjaśniania okoliczności wypadku posła, jak również funkcjonowania fundacji Litewki. - Obiecałam sobie, że nie będę, po tym jak zostałam sprowadzona na ziemię przez prokuratora, a potem jak rodzina dała mi jednoznacznie do zrozumienia, że oni wierzą tylko i wyłącznie organom ścigania, nikomu innemu. To postanowiłam to uszanować, a też mam swoje sprawy - ujawniła Rabczewska.

Doda ma nadzieję, że kiedyś dowiemy się prawdy o wypadku Łukasza Litewki

We wspomnianym wywiadzie Doda podkreśliła, iż nie chce się wpraszać. Na dodatek ujawniła, że ma swoje źródła, ale postanowiła uszanować decyzję rodziców zmarłego parlamentarzysty. - Ja tylko się wycofuję, jeżeli czuję, że się wpraszam. A tam miałam wrażenie, że po prostu nie chciałam robić czegoś wbrew woli rodziny Łukasza, więc ja swoje wiem - mówiła. - Mam swoje informacje, swoje źródła, a każdy sobie żyje jak chce. Mam nadzieję, że kiedyś dowiemy się prawdy - skwitowała piosenkarka.