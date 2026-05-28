Doda odsuwa się od sprawy śmierci Łukasza Litewki. "Zostałam sprowadzona na ziemię"

Śmierć Łukasza Litewki wzbudziła spore emocje, a wielu spekulowało na temat zdarzenia drogowego. Wśród tych osób była również Doda. Okazuje się, że rodzina zmarłego posła poprosiła ją, by odsunęła się od sprawy.
Fot. KAPIF.pl, Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Łukasz Litewka znany był ze swojej działalności charytatywnej. Poseł zginął 23 kwietnia, gdy jechał rowerem między Sosnowcem a Dąbrową Górniczą. Został potrącony przez 57-letniego kierowcę. Śmierć parlamentarzysty wzbudziła spore poruszenie. Emocji w związku z tym nie kryła Doda, która miała okazję współpracować z politykiem. Zaczęła publikować treści związane ze śmiercią Litewki. Od jakiegoś czasu jednak milczy w tej sprawie. Już wiadomo, dlaczego. 

26 maja w mediach społecznościowych Litewki pojawił się list otwarty, z którego wynika, że doszło do spięć związanych z dalszym działaniem jego fundacji. Tutaj dowiecie się więcej: Rodzina Łukasza Litewki opublikowała list otwarty. "Pisanie tych słów nie przychodzi nam z łatwością". W rozmowie z Kozaczkiem tę kwestię skomentowała Doda. - Czytałam, tam jest straszny bałagan. Do mnie dzwonią ludzie z jakimiś dziwnymi plotkami na temat tej Fundacji. Nawet nie chcę ich powtarzać, bo nie chcę się w to w ogóle mieszać - mówiła.

Piosenkarka przyznała, że zdecydowała się odsunąć od sprawy - zarówno w zakresie wyjaśniania okoliczności wypadku posła, jak również funkcjonowania fundacji Litewki. - Obiecałam sobie, że nie będę, po tym jak zostałam sprowadzona na ziemię przez prokuratora, a potem jak rodzina dała mi jednoznacznie do zrozumienia, że oni wierzą tylko i wyłącznie organom ścigania, nikomu innemu. To postanowiłam to uszanować, a też mam swoje sprawy - ujawniła Rabczewska.

Doda ma nadzieję, że kiedyś dowiemy się prawdy o wypadku Łukasza Litewki 

We wspomnianym wywiadzie Doda podkreśliła, iż nie chce się wpraszać. Na dodatek ujawniła, że ma swoje źródła, ale postanowiła uszanować decyzję rodziców zmarłego parlamentarzysty. - Ja tylko się wycofuję, jeżeli czuję, że się wpraszam. A tam miałam wrażenie, że po prostu nie chciałam robić czegoś wbrew woli rodziny Łukasza, więc ja swoje wiem - mówiła. - Mam swoje informacje, swoje źródła, a każdy sobie żyje jak chce. Mam nadzieję, że kiedyś dowiemy się prawdy - skwitowała piosenkarka. 

