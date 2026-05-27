Powrót na stronę główną

Zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Teraz brytyjska piosenkarka przekazała informacje o leczeniu. "Płakałam godzinami"

Jessie J rok temu usłyszała od lekarzy, że ma nowotwór piersi. Teraz gwiazda zdradziła, że leczenie przyniosło efekty. Wiadomo, jak się czuje.
Jessie J o swoim stanie zdrowia
Fot. Instagram/jessiej

Jessie J to znana wokalistka, która ma na koncie wiele hitów. Widzowie uwielbiają jej piosenki "Price Tag", "Domino" oraz "Do It Like a Dude". W czerwcu 2025 roku brytyjska piosenkarka poinformowała fanów o tym, że lekarze wykryli u niej nowotwór. "Chcę podzielić się tym z moimi fanami i z wszystkimi ludźmi, którzy stale się o mnie troszczą. Dodatkowo też jestem osobą, która dzieli się swoimi przeżyciami. Wcześniej zawsze opowiadałam o tym, co przechodziłam w życiu. Zanim ukazał się utwór 'No Secrets', zdiagnozowano u mnie nowotwór piersi we wczesnym stadium" - wyznała, dodając, że czeka na operację. Teraz gwiazda opowiedziała, w jakim jest stanie. 

Zobacz wideo Znany komentator dowiedział się, że ma nowotwór. "Dość dziwny ból"

Jessie J jest zdrowa. Opublikowała przejmujące nagranie

Jessie J opublikowała na Instagramie przejmujące nagranie, na którym zrelacjonowała swoje kontrolne badanie - rezonans magnetyczny. Piosenkarka nie ukrywała, że się boi. - Wróciłam na coroczną kontrolę. Nie będę kłamać, naprawdę się boję. Powiedzieli mi, że nie ma kontrastu, ale na podstawie tego wydaje mi się, że jednak jest - powiedziała, podnosząc rękę. - Muszę iść na rezonans magnetyczny. Udaję, że nie mam klaustrofobii - opowiadała. Ostatecznie Jessie J pochwaliła się, że jest zdrowa. 

Wyniki są już gotowe i jestem wolna od raka! Płakałam godzinami, a teraz po raz pierwszy od roku odetchnęłam z ulgą

- napisała na Instagramie.

 

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy fanów gwiazdy, którzy cieszyli się razem z nią. "Niesamowite wiadomości, uwielbiam cię Jess! Tak bardzo się cieszę, że to słyszę", "Najlepsze wiadomości. Siła, którą się wykazałeś w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza dzieląc się tym wszystkim tak publicznie, jest po prostu niesamowita. Jesteś silna i wszyscy jesteśmy z ciebie dumni, udało ci się", "Gratuluję! Jesteś inspiracją" - czytamy. Swoje trzy grosze dorzuciła Rita Ora. "Jaka radość" - napisała piosenkarka. 

Jessie J wystąpi w Polsce

Na tym nie koniec dobrych informacji. Wiadomo już, że Jessie J wystąpi na BitterSweet Festival 2026, który odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2026 roku w Poznaniu, w Park Cytadela. Piosenkarka będzie jedną z głównych gwiazd wydarzenia, obok takich wykonawców jak m.in.: Robbie Williams, Gorillaz, Tom Odell, Rita Ora, Twenty One Pilots, Alok, Ashnikko czy Major Lazer.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/10 Aktor na zdjęciu to:

Quiz filmowy dla wzrokowców. Zamazaliśmy twarze polskich aktorów. Poznasz ich? 10/10 to sukces
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji