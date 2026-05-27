Jessie J to znana wokalistka, która ma na koncie wiele hitów. Widzowie uwielbiają jej piosenki "Price Tag", "Domino" oraz "Do It Like a Dude". W czerwcu 2025 roku brytyjska piosenkarka poinformowała fanów o tym, że lekarze wykryli u niej nowotwór. "Chcę podzielić się tym z moimi fanami i z wszystkimi ludźmi, którzy stale się o mnie troszczą. Dodatkowo też jestem osobą, która dzieli się swoimi przeżyciami. Wcześniej zawsze opowiadałam o tym, co przechodziłam w życiu. Zanim ukazał się utwór 'No Secrets', zdiagnozowano u mnie nowotwór piersi we wczesnym stadium" - wyznała, dodając, że czeka na operację. Teraz gwiazda opowiedziała, w jakim jest stanie.

Jessie J jest zdrowa. Opublikowała przejmujące nagranie

Jessie J opublikowała na Instagramie przejmujące nagranie, na którym zrelacjonowała swoje kontrolne badanie - rezonans magnetyczny. Piosenkarka nie ukrywała, że się boi. - Wróciłam na coroczną kontrolę. Nie będę kłamać, naprawdę się boję. Powiedzieli mi, że nie ma kontrastu, ale na podstawie tego wydaje mi się, że jednak jest - powiedziała, podnosząc rękę. - Muszę iść na rezonans magnetyczny. Udaję, że nie mam klaustrofobii - opowiadała. Ostatecznie Jessie J pochwaliła się, że jest zdrowa.

Wyniki są już gotowe i jestem wolna od raka! Płakałam godzinami, a teraz po raz pierwszy od roku odetchnęłam z ulgą

- napisała na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy fanów gwiazdy, którzy cieszyli się razem z nią. "Niesamowite wiadomości, uwielbiam cię Jess! Tak bardzo się cieszę, że to słyszę", "Najlepsze wiadomości. Siła, którą się wykazałeś w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza dzieląc się tym wszystkim tak publicznie, jest po prostu niesamowita. Jesteś silna i wszyscy jesteśmy z ciebie dumni, udało ci się", "Gratuluję! Jesteś inspiracją" - czytamy. Swoje trzy grosze dorzuciła Rita Ora. "Jaka radość" - napisała piosenkarka.

Jessie J wystąpi w Polsce

Na tym nie koniec dobrych informacji. Wiadomo już, że Jessie J wystąpi na BitterSweet Festival 2026, który odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2026 roku w Poznaniu, w Park Cytadela. Piosenkarka będzie jedną z głównych gwiazd wydarzenia, obok takich wykonawców jak m.in.: Robbie Williams, Gorillaz, Tom Odell, Rita Ora, Twenty One Pilots, Alok, Ashnikko czy Major Lazer.