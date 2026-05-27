Informację o śmierci Pierre'a Deny'ego przekazały francuskiej agencji AFP córki aktora. "Z głębokim żalem informujemy o śmierci Pierre’a Deny’ego, która nastąpiła w poniedziałek w wyniku gwałtownie postępującego SLA (stwardnienia zanikowego bocznego)" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na łamach "Paris Match".
Pierre Deny urodził się 12 lipca 1956 roku. Wykształcenie aktorskie zdobywał w Brukseli, a zaraz po szkole związał się z teatrem. Deny pojawiał się także na ekranach kin, jednak największą rozpoznawalność przyniosły mu liczne produkcje telewizyjne. We Francji najbardziej znany był z seriali takich jak "Une femme d'honneur", "Julie Lescaut" czy "Demain nous appartient". Pierre'a Deny doskonale znają również Polscy widzowie. Aktor grał w serialu kryminalnym "Horoskop śmierci", który był emitowany w TVP1 w 2005 roku. Z kolei w wakacje 2015 roku Telewizja Polska emitowała serial "Szepty przeszłości" z udziałem francuskiego aktora.
Pierre Deny był aktywny zawodowo niemal do samego końca. W 2022 roku dołączył do obsady hitu Netfliksa "Emily w Paryżu", gdzie wcielał się w postać Louisa de Léon, prezesa firmy modowej JVMA.
Informacja o śmierci aktora niezwykle poruszyła aktorkę Luce Mouchel. Przez lata pracowali razem na planie serialu "Demain nous appartient". Mouchel pożegnała Pierre'a Deny'ego w poruszającym poście opublikowanym na Instagramie. "Pierre, siedem lat wspólnej pracy na planie, wspólnych podróży pociągiem, wspólnych obiadów w stołówce, czasem zwierzeń, okazjonalnych zaproszeń i gratulowania ci twojego ukrytego talentu kulinarnego, poznawania naszych córek, chodzenia razem do teatru, by sobie nawzajem bić brawo" - pisze aktorka.
"Prawie dekada wspólnie przeżytego życia, która nie powinna była zakończyć się tak szybko i tak brutalnie. Myślę o twoich córkach i ich niezwykłej odwadze. Myślę o tobie, o mojej ostatniej wizycie i twoich błyszczących oczach" - dodała we wpisie.