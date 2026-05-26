Roksana Węgiel szczerze o depresji. Nie ukrywała, co było przyczyną

Roksana Węgiel, ceniona wokalistka i idolka młodego pokolenia, już jako nastolatka przekonała się, czym jest życie na świeczniku. Artystka, która zaczynała karierę w bardzo młodym wieku, po latach wróciła wspomnieniami do trudnych początków i emocji towarzyszących jej w tamtym czasie. Okazuje się, że doświadczyła depresji.
Wokalistka od lat należy do grona najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Podczas tegorocznego Polsat Hit Festiwalu artystka wykonała utwór Agnieszki Chylińskiej "Kiedy powiem sobie dość", który - jak przyznała - ma dla niej wyjątkowe znaczenie. - Nie ukrywam, że ta piosenka, "Kiedy powiem sobie dość", towarzyszyła mi w takim najmroczniejszym chyba czasie mojego życia, więc musiałam się tak wczuć w to. Kocham tę piosenkę - powiedziała Węgiel w rozmowie z Eska.pl.
Wokalistka wróciła też wspomnieniami do początków swojej kariery i trudnych doświadczeń związanych z popularnością. Przyznała, że jako nastolatka bardzo ciężko przeżywała hejt i presję, które przyszły wraz ze sławą. - Mając 15, 16 lat, miałam naprawdę takie stany depresyjne. To był mroczny okres mojego życia, ponieważ nie radziłam sobie z tą sławą, z hejtem. A dzisiaj już tak przyjeżdżam do tego Sopotu i myślę sobie: "kurde, dziewczyno, ile ty przeżyłaś". Super, że jestem tutaj już na takim luzie. To jest taka strefa komfortu - uzupełniła.
Roksana Węgiel podczas pobytu w Sopocie zabrała głos nie tylko na temat swojej kariery i emocji związanych z występem, ale również odniosła się do nieprzyjemnej sytuacji, która spotkała ją po koncercie. Wokalistka została zaczepiona przez mężczyznę, który publicznie wyznał jej uczucia, mimo że - jak sam podkreślił - jest żonaty.
Całe zajście wyraźnie nie spodobało się artystce. Roksana Węgiel przyznała, że nie wyobraża sobie podobnego zachowania ze strony swojego męża i zaznaczyła w wywiadzie dla Plejady, że najbardziej współczuje żonie mężczyzny.
Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.