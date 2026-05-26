Roksana Węgiel szczerze o depresji. Nie ukrywała, co było przyczyną

Roksana Węgiel, ceniona wokalistka i idolka młodego pokolenia, już jako nastolatka przekonała się, czym jest życie na świeczniku. Artystka, która zaczynała karierę w bardzo młodym wieku, po latach wróciła wspomnieniami do trudnych początków i emocji towarzyszących jej w tamtym czasie. Okazuje się, że doświadczyła depresji.

Roksana Węgiel opowiedziała o trudnych doświadczeniach. Pomoc znalazła w muzyce

Wokalistka od lat należy do grona najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Podczas tegorocznego Polsat Hit Festiwalu artystka wykonała utwór Agnieszki Chylińskiej "Kiedy powiem sobie dość", który - jak przyznała - ma dla niej wyjątkowe znaczenie. - Nie ukrywam, że ta piosenka, "Kiedy powiem sobie dość", towarzyszyła mi w takim najmroczniejszym chyba czasie mojego życia, więc musiałam się tak wczuć w to. Kocham tę piosenkę - powiedziała Węgiel w rozmowie z Eska.pl.

Wokalistka wróciła też wspomnieniami do początków swojej kariery i trudnych doświadczeń związanych z popularnością. Przyznała, że jako nastolatka bardzo ciężko przeżywała hejt i presję, które przyszły wraz ze sławą. - Mając 15, 16 lat, miałam naprawdę takie stany depresyjne. To był mroczny okres mojego życia, ponieważ nie radziłam sobie z tą sławą, z hejtem. A dzisiaj już tak przyjeżdżam do tego Sopotu i myślę sobie: "kurde, dziewczyno, ile ty przeżyłaś". Super, że jestem tutaj już na takim luzie. To jest taka strefa komfortu - uzupełniła.

Roksana Węgiel zniesmaczona zachowaniem zajętego mężczyzny. Jej słowa dają do myślenia

Roksana Węgiel podczas pobytu w Sopocie zabrała głos nie tylko na temat swojej kariery i emocji związanych z występem, ale również odniosła się do nieprzyjemnej sytuacji, która spotkała ją po koncercie. Wokalistka została zaczepiona przez mężczyznę, który publicznie wyznał jej uczucia, mimo że - jak sam podkreślił - jest żonaty.

Całe zajście wyraźnie nie spodobało się artystce. Roksana Węgiel przyznała, że nie wyobraża sobie podobnego zachowania ze strony swojego męża i zaznaczyła w wywiadzie dla Plejady, że najbardziej współczuje żonie mężczyzny.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.