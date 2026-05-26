W rozmowie z Mariuszem Szczygłem w programie "Rozmowy (nie)wygodne", emitowanym na antenie TVP Info, Jolanta Kwaśniewska z dużą sympatią opowiedziała o swoim zięciu, Kubie Badachu. Była pierwsza dama nie szczędziła mu ciepłych słów, podkreślając zarówno jego talent muzyczny, jak i cechy charakteru.

Jolanta Kwaśniewska oceniła Kubę Badacha jako zięcia. Nie miała żadnych wątpliwości

Kwaśniewska w rozmowie ze Szczygłem została zapytana wprost, czy Kuba Badach według niej jest dobrym piosenkarzem. Była pierwsza dama nie potrzebowała ani chwili do namysłu. - Super! Wspaniały! - odparła. Przyznała jednak, że kiedy jej córka Aleksandra Kwaśniewska kilkanaście lat temu powiedziała jej, że spotyka się z Badachem, początkowo nie wiedziała, kim jest wokalista. - Oleńka puściła mi wtedy jego Zauchową płytę "Bądź moim marzeniem" - i pokochałam wtedy i jego głos, i Kubę - wspominała Kwaśniewska. Dodała również, że dziś cała rodzina cieszy się, że jest jej częścią. - To jest naprawdę fajny facet. Cieszymy się, że… że mamy go w rodzinie - dodała.

Rozmowa zeszła także na temat relacji małżeńskiej Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. Na pytanie, czy artysta jest dobrym zięciem, była pierwsza dama odpowiedziała krótko: "Bardzo". Jak podkreśliła, para świetnie się rozumie i "nadaje na tych samych falach". Kwaśniewska zaznaczyła, że wraz z mężem widzą w ich relacji podobne dopasowanie i harmonię, jakie sami odnaleźli w swoim małżeństwie. - Tak fajnie są dopasowani - podsumowała z uśmiechem.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach razem w życiu i muzyce. Tak powstała płyta "Radio Edit"

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku. Ich ślub, który odbył się 22 września, od razu stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich tamtego czasu. Zainteresowanie parą było ogromne, a media przez długi czas śledziły każdy szczegół związany z uroczystością.

Choć od ich ślubu minęło już wiele lat, zakochani wciąż podkreślają, że świetnie się rozumieją i tworzą wyjątkowo zgrany duet - nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Ostatnio połączyli siły przy nowym muzycznym projekcie Kuby Badacha - "Radio Edit". Autorką wszystkich tekstów na płycie została Aleksandra Kwaśniewska, która w ten sposób wsparła artystycznie swojego męża.