Zespół Kwiat Jabłoni wypromował takie hity jak: "Wodymidaj", "Dziś późno pójdę spać" czy "Byłominęło". Niedawno rodzeństwo, które stworzyło grupę, ogłosiło zawieszenie kariery. Kasia Sienkiewicz postanowiła iść własną drogą i postawiła na karierę solową. W rozmowie z Plejadą wyjawiła, że nadal dziwnie jest jej samej na scenie. Opowiedziała również o tym, co dziś robi jej brat.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia z Kwiatu Jabłoni o biznesie z bratem

Kasia Sienkiewicz o solowej karierze. Co dziś robi Jacek Sienkiewicz?

Obecnie Kasia Sienkiewicz występuje w Polsce bez brata, stawiając na rozwój solowej kariery. Przyznała, że cały czas czuje się na scenie dziwnie. - Było mi bardzo przykro i nadal to jest takie nostalgiczne. Coś jest w tym jednak, może nie trudnego, tylko to jest właśnie uczucie nostalgii. Początkowo to było dla mnie dużo bardziej stresujące, a teraz czuję i Jacek tak samo, bo to my o tym oboje długo rozmawialiśmy, że to będzie dobry moment na przerwę, na to, żeby Kwiat Jabłoni na chwilę zapadł w sen i my oboje się teraz w tym świetnie czujemy - mówiła w najnowszym wywiadzie.

Wokalistka zdecydowała się również podzielić tym, co robi obecnie jej brat. - Jacek to zrobił najlepiej. Pojechał natychmiast na wakacje po ostatnim koncercie, a ja w tym czasie wydałam piosenkę. Jacek również buduje swoją taką ścieżkę artystyczną, która mu się zawsze marzyła, czyli jest DJ-em - w dymie, w klubie, o północy ma czapeczkę i jest super, nazywa się teraz Hiacynt - przekazała Sienkiewicz.

Tak o zawieszeniu działalności mówił Kwiat Jabłoni. "To będzie jakiś moment odpoczynku"

Przypomnijmy, że informację o zawieszeniu Kwiatu Jabłoni Kasia i Jacek potwierdzili pod koniec 2025 roku. W styczniu bieżącego roku udzielili za to wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym zdradzili kulisy podjęcia tej decyzji. Już wtedy podkreślili, że ich "rozstanie" nie jest na zawsze. - To nie będzie wiele lat. (...) To będzie jakiś moment odpoczynku, złapania oddechu i dystansu, żeby stworzyć z Kwiatem coś nowego i świeżego, ale też, żeby w tym czasie podziałać sobie samemu - skomentowała wówczas Sienkiewicz. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Co dalej z Kwiatem Jabłoni? Muzycy wyjawili powód zawieszenia działalności zespołu".