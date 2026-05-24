Sebastian Karpiel-Bułecka przyzwyczaił swoich fanów do tego, że dużą wagę przywiązuje do góralskich tradycji i regionalnej kultury. Wokalista opublikował w mediach społecznościowych nagranie z uroczystości pierwszej komunii, która odbyła się w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku. Tradycyjna oprawa wydarzenia zrobiła ogromne wrażenie na internautach.

Muzyk od lat podkreśla swoje przywiązanie do Podhala i lokalnych zwyczajów. Od 2014 roku jest związany z Pauliną Krupińską, z którą wychowuje dwoje dzieci - Antoninę i Jędrzeja. W 2025 roku ich córka przystąpiła do pierwszej komunii. Cała rodzina pojawiła się wtedy w tradycyjnych strojach regionalnych. Tym razem Karpiel-Bułecka zamieścił nagranie z innej komunii w Kościelisku. "Pierwsza Komunia w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku" - podpisał opublikowane wideo, jednak nie zdradził, o czyją dokładnie chodzi.

W komentarzach szybko pojawiły się gratulacje od fanów, którzy byli przekonani, że do sakramentu przystępuje jego syn. Lider zespołu Zakopower postanowił jednak wyjaśnić sytuację. "To nie mój syn przystępuje do komunii" - sprostował.

Do rozmowy włączyła się również Krupińska. Wyjawiła, że ich rodzinę ta uroczystość dopiero czeka. "Nasz dopiero za rok" - wyjaśniła.

Nagranie Karpiela-Bułecki spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem obserwatorów. Wielu internautów podkreślało, że pielęgnowanie tradycji i regionalnej tożsamości jest niezwykle wartościowe. "O to! To jest piękne, tradycje i tożsamość - brawo wy!", "Coś niesamowitego i pięknego", "Za pielęgnowanie tradycji wielki szacunek i podziw", "Ależ piękne stroje, uwielbiam takie góralskie klimaty i tradycje. Ślicznie to wygląda" - można przeczytać wśród komentarzy pod nagraniem.