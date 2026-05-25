Blanka Lipińska należała do grona osób, które wstawiły się za gwiazdami uczestniczącymi 9 maja w Festiwalu Circoloco w okolicach Pałacu w Wilanowie. Wydarzenie wywołało wówczas falę krytyki z powodu doniesień o śmieciach, zniszczeniach terenu i możliwym wpływie imprezy na pobliski rezerwat Morysin. Teraz Lipińska postanowiła porównać Circoloco do odbywającego się obecnie w Operze Leśnej w Sopocie Polsat Hit Festiwalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska: Przestałam szukać faceta, który będzie spełniał wszystkie wymagania

Blanka Lipińska w mocnych słowach o Polsat Hit Festiwalu. "Bardzo nie lubię hipokryzji"

"Kilka dni temu w Wilanowie pytano, czy impreza obok terenów cennych przyrodniczo i w sezonie lęgowym to dobry pomysł. Skoro tam uznano to za ważny temat, to przy Operze Leśnej, otoczonej lasem i dziką fauną, pytania też jest zasadne. Czy planowane są jakieś protesty w związku z Polsat Hit Festiwal?" - przekazała na InstaStories Lipińska. Na tym jednak nie poprzestała.

Po Circoloco w Wilanowie celebrytom dostało się i za samo pójście na legalną imprezę, i za promowanie wydarzenia w miejscu, gdzie pojawiła się dyskusja o wpływie hałasu i infrastruktury na zwierzęta. Czy gwiazdy, które pojawiły się na festiwalu Polsatu, też zostaną napiętnowane? (...) Inaczej to nie troska o przyrodę, tylko wybiórcze oburzenie

- dopisała pisarka, kończąc swoje przemyślenia wymownym podsumowaniem. "Bardzo nie lubię hipokryzji i podwójnych standardów" - dodała Lipińska.

Tak Maffashion tłumaczyła się po imprezie Circoloco. "Jest mi przykro"

Przypomnijmy, że wśród osób, która wzięły udział w wydarzeniu Circoloco była m.in. Maffashion. Influencerka zabrała później głos w mediach społecznościowych, odpowiadając na krytykę internautów. "Poszłam na imprezę, na którą wydano pozwolenie, odbyła się ona legalnie i została zaakceptowana przez miasto (...). Nie należę do organizatorów ani osób wydających pozwolenie na takie wydarzenia" - przekazała na starcie.

"Co nie zmienia faktu, że jest mi przykro. I biję się w pierś, bo nie byłam świadoma spraw związanych np. ze wspomnianymi ptakami. Czy poszłabym na ten festiwal raz jeszcze? Nie. I przepraszam, że swoją osobą pośrednio przyczyniłam się do promocji" - dodała jednak dalej. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Celebryci pod ostrzałem po imprezie techno w Wilanowie. Maffashion: Biję się w pierś".