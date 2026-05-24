UOKiK nie odpuści Żurnaliście. Prezes urzędu zabrał głos. "Stąd żądanie wyjaśnień"

Znów zrobiło się głośno w temacie Żurnalisty. Jak się okazało, działalności podcastera przyjrzy się UOKiK.
Żurnalista
Fot. Youtube.com/Kanał Zero

Żurnalista, a tak naprawdę Dawid Swakowski, stał się w ostatnich latach jednym z najpopularniejszych polskich podcasterów. W minionych miesiącach głośno stało się jednak na temat kontrowersji wokół jego osoby - pisano m.in. na temat długów oraz płatnych wywiadów, których miał nie oznaczać w swoim programie. Teraz jego sprawie ma przyjrzeć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Głos zabrał właśnie prezes instytucji, Tomasz Chróstny.

Żurnalista pod lupą UOKiK. "Oczekujemy bardzo obszernych informacji"

Chróstny pojawił się 24 maja w programie "Onet Rano. Finansowo", gdzie porozmawiał m.in. na temat kontroli UOKiK względem influencerów i twórców internetowych. - Nie jesteśmy przeciwko marketingowi i influencerom. Zależy nam na tym, żeby każdy, kto ma do czynienia z treścią, która została opłacona, dobrze był o tym poinformowany - zaznaczył w rozmowie, przechodząc dalej bezpośrednio do kwestii Żurnalisty.

- W ten obszar bardzo mocno weszliśmy, stąd żądanie wyjaśnień choćby od Żurnalisty - dodał Chróstny. - Oczekujemy bardzo obszernych informacji, aby dowiedzieć się, które z konkretnych nagrań mogły być opłacone, jak zostały prawidłowo oznakowane - zaznaczył prezes UOKiK. Jeśli podcasterowi zostanie udowodnione złamanie prawa, grozi mu kara w wysokości do dziesięciu procent obrotu finansowego.

Przypomnijmy, że z najgłośniejszą sprawą dotyczącą rzekomego płatnego wywiadu powiązany miał być Marcin Prokop. Żurnalista skomentował wcześniej w Kanale Zero, że to właśnie rozmowa z dziennikarzem jest najpopularniejsza spośród tych, które zostały na jego kanale opłacone. Prezenter TVN zabrał w tej kwestii głos. - Nigdy nikomu nie płaciłem za udział w podcaście albo innym wywiadzie, byłoby to absurdalne - zaznaczył w rozmowie z Plotkiem. - Oczekuję, że Dawid to sprostuje - dodał Prokop. Więcej przeczytacie w artykule: "Żurnalista twierdzi, że dostał pieniądze za wywiad z Prokopem. Dziennikarz nie przebierał w słowach".

