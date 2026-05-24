Łatwogang pomógł kolejnemu chłopcu! Udało mu się zebrać 3,5 miliona w kilka godzin

22 maja Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką i kolejnym streamem na Youtubie. Po ogromnym sukcesie zbiórki dla Fundacji Cancer Fighters postanowił tym razem wsiąść na rower i ruszyć z Zakopanego do Gdańska, wszystko relacjonując na żywo i zbierając pieniądze dla ośmioletniego Maksa Tockiego, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a. W kilkadziesiąt godzin udało się zebrać 12 milionów złotych, co Łatwogang ogłosił w niedzielę, 24 maja, o godzinie 8.36. Zaraz potem licznik się wyzerował, a influencer zaczął zbierać pieniądze dla czteroletniego Adasia chorego na dystrofię mięśniową DMD. Chłopcu było potrzebne 3,5 miliona złotych na leczenie. Łatwogang właśnie ogłosił radosną nowinę.

Łatwogang zebrał 3,5 miliona złotych dla kolejnego chłopca. Zamknął jedną zbiórkę i ruszył z następną

Po godzinie 18.20 Łatwogang ogłosił, że udało się zebrać 3,5 miliona złotych potrzebnych na leczenie czteroletniego Adasia. Kolejny rekord padł w zaledwie kilka godzin po tym, jak udało się zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. - Mamy to! Mamy 3,5 miliona! Kolejny cel panowie. Mamy to, trzeba się cieszyć! - powiedział do kamery szczęśliwy youtuber, który w momencie dobicia wyznaczonego celu akurat zrobił sobie przerwę podczas podróży rowerem. Łatwogang przekazał po chwili, że w tym samym momencie ruszyła kolejna zbiórka - od teraz na streamie zbierane są środki na chorego na DMD Wojtusia. Jako cel wyznaczono kwotę 15,4 mln złotych.

Łatwogang musiał zmienić swoje plany. Przyznał, że nie da rady

Początkowo Łatwogang planował dojechać do Gdańska, chwilę odpocząć, a potem ruszyć w drogę powrotną. W pewnym momencie stwierdził, że jednak nie da rady tego zrobić. Dopadło go silne osłabienie, odwodnienie i problemy żołądkowe. - Taki troszeczkę cięższy temat. (...) Słuchajcie, sytuacja jest taka, że wydaje mi się, patrząc na to, jak się czuję i jak wszystko wygląda, biorąc pod uwagę, że mamy 360 kilometrów (do celu - red.), to mam poczucie, że to, by wrócić z Gdańska do Zakopanego na cięższej trasie, będzie niemożliwe dla mnie fizycznie - powiedział Łatwogang.

- Chcę wam powiedzieć to teraz, na tym etapie. Na pewno dojadę do Gdańska z Zakopanego. Dajcie znać, co o tym myślicie. (...) Przerosła mnie ta cała sytuacja, już widzę, że od trzech godzin mam problemy żołądkowe, odwadniam się bardzo silnie - kontynuował youtuber, zwracając się do widzów.