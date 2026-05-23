Doda dołącza oficjalnie do grona gwiazd, które mogą pochwalić się własnymi obozami treningowymi. Już w dniach od 12 do 17 lipca w hotelu w Gródku nad Dunajcem odbędzie się pierwsza edycja Doda Mega Camp. W mediach społecznościowych artystki oraz na stronie internetowej wydarzenia mogliśmy poznać więcej szczegółów na jego temat.

Nie da się ukryć, że Doda może pochwalić się wysportowaną figurą, której można jej pozazdrościć. Teraz wokalistka planuje podzielić się z fanami sekretem zarówno ciała, jak i cery podczas specjalnego obozu treningowego. "Doda Mega Camp to wyjątkowe, kilkudniowe doświadczenie stworzone dla osób, które chcą zadbać o ciało, głowę i energię życiową. To połączenie intensywnych treningów nie tylko ciała, ale i ducha z wartościowymi warsztatami i regeneracją w luksusowym otoczeniu" - mogliśmy przeczytać na stronie obozu. Jak podkreślono niżej, całe wydarzenie jest przeznaczone jedynie dla osób, które już uprawiają sport. "To nie jest zwykły obóz fitness. To transformacja" - zaznaczyła także sama Doda.

Dowiadujemy się, że za m.in. pięć noclegów w ekskluzywnym hotelu, pełne wyżywienie, codzienne treningi z profesjonalnymi trenerami oraz uczestnictwo w panelach wykładowo-warsztatowych podczas Doda Mega Camp, należy zapłacić 7,5 tys. złotych. Co ważne, cena ta obejmuje miejsce w pokoju dwuosobowym. Osoby zainteresowany pojedynczymi lokum muszą do wymienionej wyżej kwoty dopłacić 2640 złotych.

Fani zachwyceni pomysłem obozu Dody. Gwiazda odpowiada na ich pytania

Pod postami Dody w mediach społecznościowych, którymi zachęca fanki do wzięcia udziału w obozie, prędko pojawiło się wiele komentarzy. Pośród wpisów zachwyconych obserwatorów znalazło się też sporo pytań. Rabczewska postanowiła na niektóre odpowiedzieć, by rozwiać wszelkie wątpliwości fanów. Dowiedzieliśmy się z nich m.in., że miejsc na campie ma być 50. Artystka wyjaśniła także, co można rozumieć przez dopisek, iż obóz jest skierowany "tylko i wyłącznie do ludzi uprawiających sport".

"To znaczy, dla osób które mają do czynienia z wychowaniem fizycznym, a nie pierwszy raz w życiu na tym obozie będą biegać czy podnosić ciężary" - przekazała w komentarzu pod wpisem jednej z internautek.