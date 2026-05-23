Krzysztof Krawczyk był legendą już za życia. Nie dziwi więc, że Polsat postanowił uhonorować artystę i podczas Polsat Hit Festiwal zorganizował koncert upamiętniający muzyka - a wszystko w związku z jego rocznicą śmierci. Widzowie zgromadzeni w Sopocie mieli okazję 22 maja usłyszeć największe przeboje Krawczyka w interpretacji popularnych piosenkarzy. Emocje wzbudził jednak fakt, iż wśród gości zabrakło Krzysztofa Igora Krawczyka.

Na sopockiej scenie wybrzmiały takie hity Krawczyka jak: "Parostatek", "Bo jesteś ty" czy "Chciałem być". Nie zabrakło chwil na refleksje. Wielu artystów podkreślało, jak wielki wpływ na polską scenę muzyczną miał zmarły przed pięcioma laty piosenkarz. Widzowie szybko jednak zauważyli, że wśród gości na koncercie nie ma jedynego syna wokalisty. Nieobecność Krawczyka juniora nie spodobała się internautom. "A gdzie miejsce dla jego syna?", "Wśród najbliższych Krzysztofa Krawczyka nie ma syna? Dlaczego?" - grzmieli pod postem na Facebooku Polsatu.

Na koncercie nie zabrakło za to wdowy po zmarłym artyście. Ewa Krawczyk w rozmowie z Plejadą nie kryła poruszenie wydarzeniem. - Jestem szczęśliwa, jestem dumna. Serce mi się raduje, po prostu pękam z dumy - przyznała.

Z testamentu, który pozostawił po sobie Krawczyk, wynika, że przepisał wszystko na swoją żonę, Ewę. Z decyzją tą nie zgadza się jego syn. Krzysztof Igor Krawczyk kwestionuje wolę ojca. Uważa on, że podpisany w 2002 roku dokument zawierał informację, iż to właśnie jemu należy się połowa spadku po ojcu. Twierdzi, że testament podpisany w późniejszym czasie, gdy jego ojciec nie był w pełni świadomy swoich decyzji. Spór pomiędzy żoną a synem Krawczyka cały czas trwa. Mecenasi twierdzą, że sprawa może ciągnąć się latami. Więcej dowiecie się tutaj: Nowe doniesienia w sprawie batalii o spadek po Krawczyku. Głos zabrał prawnik