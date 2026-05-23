Łatwogang od wielu godzin prowadzi internetową transmisję, podczas której zachęca widzów do wpłat na kosztowne leczenie Maksa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenne’a. To ciężka choroba prowadząca do stopniowego zaniku mięśni i poważnych problemów z poruszaniem się, oddychaniem oraz pracą serca. Nadzieją dla ośmiolatka jest terapia genowa dostępna w Stanach Zjednoczonych, jednak jej koszt sięga około 15 milionów złotych. W trakcie jazdy influencer dostał wiadomość głosową od chłopca, która rozczuliła wszystkich.

Łatwogang dostał wiadomość od Maksa. Łzy napływają do oczu

Po przejechaniu blisko 240 kilometrów Łatwogang zatrzymał się w okolicach Radomska. Influencer chciał chwilę odpocząć. Wsiadł do busa jadącego za nim i wtedy otrzymał wyjątkową wiadomość głosową od samego Maksa. Influencer postanowił odtworzyć nagranie podczas transmisji na żywo, tak, aby oglądający też ją usłyszeli. - To ja Maks. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam i dziękuję. Jest pan najlepszy. Gdyby nie pan, to ta zbiórka nie ruszyłaby. Jestem najszczęśliwszy na świecie - powiedział chłopiec. Nagranie momentalnie wywołało ogromne emocje zarówno u widzów, jak i samego influencera.

Łatwogang nie ukrywał wzruszenia po odsłuchaniu wiadomości od Maksa. Na jego twarzy pojawił się uśmiech, a chwilę później zwrócił się do obserwujących transmisję internautów. - Bardzo mi miło. To są podziękowania od Maksa dla widzów. Pamiętajcie, zbieramy dla niego pieniądze - wyznał. Nie da się ukryć, że akcja charytatywna cały czas nabiera tempa. Już po godzinie 10:00 rano udało się zebrać około 4,6 miliona złotych. Około 12:00 kwota wynosiła ponad 5,5 miliona złotych. Widzowie masowo wspierają zbiórkę, mając nadzieję, że uda się osiągnąć pełną kwotę potrzebną na terapię ratującą życie chłopca. Wspieracie takie akcje charytatywne?