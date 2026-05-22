19 maja Izabela Janachowska ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się drugiego dziecka. Zamieściła na instagramowym profilu nagranie, na którym razem z mężem pozowali ze zdjęciami USG. "Czekamy na ciebie" - podpisała rolkę. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Omg, jaka piękna nowina! Gratulacje kochani", "Aaaa kochani cudowna wiadomość, gratulacje", "Jak cudownie, wielkie gratulacje", "Wystarczył mi już sam początek filmiku, żeby wiedzieć, że dzieje się coś cudownego - z pani Izy oczu od razu widać było pełnię szczęścia" - czytaliśmy. Teraz Janachowska opublikowała nowe nagranie.

Izabela Janachowska opublikowała na instagramowym profilu nagranie, na którym pokazała swoje zachcianki ciążowe. Prezenterka najpierw zajadała się burgerem i frytkami, a potem spożywała naleśniki na słodko. "Powiedz mi, że jesteś w ciąży, nie mówiąc, że jesteś w ciąży" - podpisała kadry Izabela Janachowska. Internauci nie kryli rozbawienia publikacją. "Boskie, na zdrowie dla waszej dwójki", "Jesteś cudem po prostu. Uśmiałam się i pozdrawiam", "Smacznego", "Haha", "Wreszcie można sobie pozwolić na każde smakołyki. I nie trzeba się tłumaczyć" - czytaliśmy. Janachowska wyjawiła także, jakie ma podejście do odżywiania w ciąży. "Totalnie sobie nie żałuję" - napisała w odpowiedzi do komentarza internautki.

Po ogłoszeniu drugiej ciąży Janachowska wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN". Prezenterka opowiedziała o swoim samopoczuciu. - Na początku byłam bardzo senna i organizm wyraźnie dawał mi znać, że potrzebuje więcej spokoju. Teraz jednak mam poczucie, że ta ciąża i ogrom miłości, który dostaję od bliskich, dosłownie dodają mi skrzydeł. Czuję dużo wdzięczności. Bardzo piękny etap przed nami - przekazała. Wspomniała także o swojej reakcji na ciążę. - To nie była dla nas przypadkowa chwila, tylko moment, na który bardzo czekaliśmy. Myślę, że kiedy bardzo czegoś pragniesz, to w momencie, gdy to marzenie się spełnia, pojawia się ogrom emocji i wdzięczności. Pamiętam, że przez chwilę chyba nawet trudno było nam uwierzyć, że to dzieje się naprawdę - dodała.