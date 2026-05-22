Anna Lewandowska od lat skupia się na rozwijaniu kariery w mediach, budując markę osobistą. Nie da się ukryć, że zdobyła miliony fanek, które chętnie sięgają po jej autorskie produkty - kosmetyki, zdrową żywność czy diety pudełkowe. W listopadzie 2024 roku celebrytka otworzyła własne studio fitness w Barcelonie - chodzi oczywiście o Edan Studios. Tym samym Lewa udowadnia, że nie chce być postrzegana jako WAGs, która żyje na rachunek męża. Zdaje się, że trenerka spełniła kolejne marzenie - pojawiła się na okładce hiszpańskiego magazynu.
Od dłuższego czasu media spekulują, gdzie Robert Lewandowski przeniesie się po zakończeniu współpracy z FC Barceloną. Mówi się, że jednym z kierunków może być Bliski Wschód, gdzie polski napastnik mógłby liczyć na sowite wynagrodzenie - kilkukrotnie większe niż dotychczas. Według doniesień, Anna Lewandowska z córkami miałyby zostać w Hiszpanii. Jak widać, celebrytka nie tylko zadomowiła się w zachodniej Europie, a na dodatek stała się tam również gwiazdą.
Dowodem na to może być okładka miesięcznika modowego "Marie Claire". "Rzadko udziela wywiadów, ale w Barcelonie - mieście, które na nowo zdefiniowało jej rozumienie dobrego samopoczucia - Anna Lewandowska pozuje dla 'Marie Claire' i dzieli się filozofią, w której dyscyplina nie oznacza już sztywności, ale równowagę" - przekazało w poście na Instagramie czasopisma. Lewandowska pojawiła się w cyfrowej wersji magazynu. Pozuje w białej, obcisłej sukience z głębokim dekoltem i chustą na głowie.
Post na Instagramie magazynu "Marie Claire" wzbudził spore poruszenie. Fani byli zachwyceni tym, że Anna Lewandowska pojawiła się na okładce. "Co za zespół, co za okładka!", "Anna , nasza Anna!", "Pięknie", "Barcelona zmieniła twoje życie, dziękujemy za wszystko! Zawsze będziesz naszą katalońską królową", "Gratulacje!", "Brawo!" - czytamy w komentarzach pod wpisem.