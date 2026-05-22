Anna Lewandowska od lat skupia się na rozwijaniu kariery w mediach, budując markę osobistą. Nie da się ukryć, że zdobyła miliony fanek, które chętnie sięgają po jej autorskie produkty - kosmetyki, zdrową żywność czy diety pudełkowe. W listopadzie 2024 roku celebrytka otworzyła własne studio fitness w Barcelonie - chodzi oczywiście o Edan Studios. Tym samym Lewa udowadnia, że nie chce być postrzegana jako WAGs, która żyje na rachunek męża. Zdaje się, że trenerka spełniła kolejne marzenie - pojawiła się na okładce hiszpańskiego magazynu.

Anna Lewandowska doceniona w Hiszpanii. Znalazła się do okładce czasopisma

Od dłuższego czasu media spekulują, gdzie Robert Lewandowski przeniesie się po zakończeniu współpracy z FC Barceloną. Mówi się, że jednym z kierunków może być Bliski Wschód, gdzie polski napastnik mógłby liczyć na sowite wynagrodzenie - kilkukrotnie większe niż dotychczas. Według doniesień, Anna Lewandowska z córkami miałyby zostać w Hiszpanii. Jak widać, celebrytka nie tylko zadomowiła się w zachodniej Europie, a na dodatek stała się tam również gwiazdą.

Dowodem na to może być okładka miesięcznika modowego "Marie Claire". "Rzadko udziela wywiadów, ale w Barcelonie - mieście, które na nowo zdefiniowało jej rozumienie dobrego samopoczucia - Anna Lewandowska pozuje dla 'Marie Claire' i dzieli się filozofią, w której dyscyplina nie oznacza już sztywności, ale równowagę" - przekazało w poście na Instagramie czasopisma. Lewandowska pojawiła się w cyfrowej wersji magazynu. Pozuje w białej, obcisłej sukience z głębokim dekoltem i chustą na głowie.

Anna Lewandowska na okładce hiszpańskiego miesięcznika. Fani nie mogą się nachwalić

Post na Instagramie magazynu "Marie Claire" wzbudził spore poruszenie. Fani byli zachwyceni tym, że Anna Lewandowska pojawiła się na okładce. "Co za zespół, co za okładka!", "Anna , nasza Anna!", "Pięknie", "Barcelona zmieniła twoje życie, dziękujemy za wszystko! Zawsze będziesz naszą katalońską królową", "Gratulacje!", "Brawo!" - czytamy w komentarzach pod wpisem.