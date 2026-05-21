Stanisława Celińska zmarła 12 maja 2026 roku, pogrążając w żałobie zarówno środowisko artystyczne, jak i tysiące widzów, którzy przez lata podziwiali jej talent. Wspomnienia o wybitnej aktorce i wokalistce pojawiały się w telewizji, internecie oraz mediach społecznościowych, gdzie żegnali ją ludzie kultury, artyści i fani z całej Polski. Miała 79 lat. Msza święta rozpoczęła się o godzinie 11 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie zaplanowano ceremonię na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie artystka spocznie wśród wybitnych innych postaci.

Stanisława Celińska i jej ostatnie pożegnanie. Nie zabrakło osób z branży

Podczas ostatniego pożegnania gwiazdy można było dostrzec wiele znanych nazwisk w czerni. Na fotografiach z Placu Teatralnego widzimy m.in: Maję Komorowską, Danutę Stenkę, Tomasza Karolaka, Muńka Staszczyka z białymi kwiatami owiniętymi w czarny papier oraz Emilię Krakowską.

Ponadto na uroczystości nie zabrakło Marzeny Trybały, Stefana Friedmanna oraz gwiazd "Rancza" -Grażyny Zielińskiej oraz Artura Barcisia, który jeszcze niedawno wspominał zmarłą aktorkę w "Pytaniu na śniadanie". Mówił o jej talencie, niespotykanej osobowości oraz zaangażowaniu w życie artystyczne.

Stanisława Celińska i szczegóły dotyczące jej nagłej śmierci. Wcześniej mówiono o zapaści

W ostatnich miesiącach życia Stanisława Celińska zmagała się z problemami zdrowotnymi. Aktorka miała trudności z poruszaniem się i coraz częściej korzystała z wózka inwalidzkiego - pojawiła się na nim również podczas swojego ostatniego koncertu, który odbył się 26 kwietnia.

Jak podawał "Super Express", kilka dni przed śmiercią stan artystki miał się gwałtownie pogorszyć. 4 maja odwołano jej występ zaplanowany na 23 maja w Białych Błotach, a niedługo później 79-latka trafiła do szpitala po tym, jak doznała zapaści. "Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna" - przekazał informator tabloidu. Według tych doniesień artystka zmarła około godziny 15.

Stanisława Celińska pośmiertnie odznaczona przez Karola Nawrockiego

Podczas pogrzebu aktorki przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP przekazał, że Karol Nawrocki postanowił pośmiertnie uhonorować ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Celińska została odznaczona za wybitne zasługi dla polskiej kultury i wieloletnią działalność artystyczną. Order odebrała córka artystki, Aleksandra Grabowska.