Jan Lubomirski-Lanckoroński po występie w programie "Portret" Michała Dziedzica ponownie znalazł się w centrum medialnego zainteresowania. W rozmowie poruszył wiele tematów związanych zarówno z życiem prywatnym, jak i finansami. Jednym z wątków okazała się jego opinia na temat ewentualnego podniesienia podatków dla najbogatszych obywateli.

REKLAMA

Zobacz wideo Te same firmy, które wpłacają fortunę na cele charytatywne, nie chcą płacić wyższych podatków

Jan Lubomirski-Lanckoroński o wyższych podatkach. "Broń Boże!"

Arystokrata od lat podkreśla swoje przywiązanie do rodzinnych tradycji oraz dziedzictwa polskiej szlachty. Jako prezes Fundacji Książąt Lubomirskich angażuje się w działania związane z kulturą, edukacją i ochroną historycznego dorobku. Jednocześnie pozostaje aktywnym przedsiębiorcą, a media od dawna interesują się skalą jego majątku. Według różnych szacunków może on wynosić od 400 do 500 milionów złotych.

Podczas wywiadu prowadzący zapytał go o możliwość zwiększenia podatków w Polsce. Na początku odpowiedź milionera była jednoznaczna. - Broń Boże! - odpowiedział krótko.

Lubomirski-Lanckoroński jednak nie mówi "nie" wyższym podatkom

Po chwili jednak prowadzący doprecyzował, że chodzi wyłącznie o wyższe obciążenia dla najbogatszych. To właśnie wtedy Lubomirski-Lanckoroński szerzej odniósł się do sprawy. Zaznaczył, że wiele zależy od skuteczności systemu i tego, na co przeznaczane byłyby pieniądze z podatków.

Czy dla najbogatszych? To jest dobre pytanie. [...] Trudno powiedzieć. Ja myślę, że to zależy też od społeczności, od wydajności tego systemu, od tego co za te podatki są. [...] Jeżeli tego wymaga interes kraju i są momenty drastyczne, to rzeczywiście obciążenie najbogatszych powinno być dużo wyższe

- wyjaśnił. Lubomirski-Lanckoroński swoją niepewność względem podniesienia podatków oparł na przykładzie Stanów zjednoczonych. - Możemy mówić, że w Stanach Zjednoczonych jest fantastycznie i są niskie podatki, ale z drugiej strony musimy się tam ubezpieczyć i służby zdrowia nie mamy darmowej - dodał. CZYTAJ TEŻ: Lubomirski zapytany o to, ile ma nieruchomości. Odpowiedź go przerosła.