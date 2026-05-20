Tak wyglądał wywiad TVN z Magyarem w pociągu. W przedziale istne szaleństwo

19 maja do Polski przyleciał nowy premier Węgier, Peter Magyar. Polityk najpierw odwiedził Kraków - był na Wawelu, gdzie rozmawiał z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Chodził po Rynku Głównym, a pod wieczór pojechał pociągiem do Warszawy. To właśnie w PKP Intercity spotkał się z nim dziennikarz TVN, Piotr Marciniak. Trzeba przyznać, że warunki, w których nagrywano wywiad, były bardzo nietypowe.

Cały wywiad został nagrany podczas podróży Magyara do Warszawy, co samo w sobie było sporym wyzwaniem logistycznym. Na opublikowanym później materiale zza kulis widać, że w przedziale musieli zmieścić się nie tylko rozmówcy, ale również operatorzy kamer i dźwiękowcy wraz ze sprzętem. Ekipa pracowała w wyjątkowo ciasnych warunkach, dlatego realizacja nagrania wymagała nie tylko dużej organizacji, ale również improwizacji. Po wywiadzie w sieci pojawiło się grupowe zdjęcie z uśmiechniętym premierem. Jak widać, rozmowa przebiegła w bardzo dobrej atmosferze. A rozmawiać było o czym. Marciniak pytał Magyara m.in. o Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego.

20 maja Peter Magyar spotkał się z Donaldem Tuskiem. Uwagę niektórych przykuło powitanie polityków. Premier Polski podczas wymiany uścisków poklepał Magyara po ramieniu. "Takie mocne klepnięcie w ramię najczęściej jest interpretowane politycznie jako pokaz serdeczności i 'wejścia w relację' oraz zaznaczenia: 'jesteśmy po tej samej stronie'" - zauważyła w rozmowie z Plotkiem ekspertka od PR-u Marta Rodzik. Jej zdaniem gest ten może mieć także dodatkowe znaczenie. "Oznacza to również subtelne ustawienie hierarchii przez bardziej doświadczonego premiera. I jest to odbierane jako dominacja" - tłumaczyła.

Po spotkaniu na profilu Donalda Tuska pojawiło się kilka ujęć i nagrań z powitania węgierskiego premiera. "Miło cię widzieć Peter. Po szesnastu latach otwieramy nowy rozdział w stosunkach polsko-węgierskich" - napisał Tusk.