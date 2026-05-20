Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 1,6 mln osób. Gwiazda przebywa obecnie z bliskimi i przyjaciółmi w Turcji, skąd chętnie publikuje nowe zdjęcia i nagrania. Za sprawą jej ostatnich InstaStories mogliśmy zobaczyć, że udała się niedawno na tzw. greckie white party (z ang. - białą imprezę). Rozenek zrelacjonowała wydarzenie, na którym pojawiły się też jej znane koleżanki.

REKLAMA

Zobacz wideo Wendzikowska tak podsumowała Rozenek. Jest zbyt perfekcyjna?

Małgorzata Rozenek-Majdan imprezuje w Turcji. Z Omeną Mensah tłukły talerze

- Kolejny cudowny wieczór dzisiaj nam się szykuje. Tym razem jesteśmy w pięknej greckiej restauracji, więc nie możemy się już doczekać tego wieczoru - zapowiadała w mediach społecznościowych Rozenek, publikując kadry ze wspomnianej imprezy. Tego wieczoru wraz z mężem Radosławem Majdanem ubrali się na biało - były piłkarz w koszulę i marynarkę, a prezenterka w elegancki zestaw. Jak się okazało, towarzyszyła im śmietanka polskiego show biznesu. Na white party obecne były także m.in. Omenaa Mensah i Ewa Chodakowska.

Na opublikowanych filmikach widzimy przy tym, jak panie dobrze się bawią, jedzą i tańczą. Rozenek podzieliła się nawet nagraniem, jak w odniesieniu do greckiej tradycji tłucze wraz z Mensah talerze. "Podobno w Grecji tłuczenie talerzy to symbol radości, szczęścia i dobrej zabawy. No to uszanowałyśmy lokalne tradycje" - przekazała na InstaStories. W odpowiedzi na komentarz jednego obserwatora, gwiazda wyjaśniła nawet, że wykorzystały do tego specjalnie przygotowane naczynia.

"To nie są zwykłe talerze. Do tej tradycji używa się specjalnych talerzy przygotowanych właśnie do tłuczenia. Są lżejsze, bardziej kruche i stworzone po to, by się bezpiecznie bawić. Co ciekawe, po wszystkim zbiera się ich fragmenty, mieli i wykorzystuje do produkcji kolejnych talerzy. Nic się nie marnuje" - poinformowała Rozenek.

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się formą. Jej sześciopak zachwycił fanów

Pośród zdjęć z wyjazdu, Rozenek podzieliła się też niedawno selfie w stroju kąpielowym. Gwiazda zaprezentowała przy tym swoją wysportowaną sylwetkę, która zrobiła spore wrażenie na internautach. "Osz Ty! Jaki brzuch! Pędzę na siłownię", "I teraz wszyscy zapisują się na siłownię", "Wyglądasz zjawiskowo" - mogliśmy przeczytać pośród ich komentarzy. Zdjęcia prezenterki znajdziecie w artykule: "Co za forma Rozenek! Ma brzuch niczym... tarka! Można na nim ścierać marchewkę".