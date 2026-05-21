Powrót na stronę główną

Elżbieta Jaworowicz przeżywa wyjątkowe chwile. Po 40 latach pojawił się ważny komunikat

Wokół Elżbiety Jaworowicz zrobiło się wyjątkowo głośno. Po 40 latach działalności pojawiły się wieści, które wywołały ogromne poruszenie wśród fanów dziennikarki.
Elżbieta Jaworowicz
Kapif

Elżbieta Jaworowicz ma powody do zadowolenia. Wieloletnia dziennikarka Telewizji Polskiej została uhonorowana Nagrodą im. Bolesława Prusa, przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienie jest formą uznania za jej ponad 40-letnią działalność społeczną i dziennikarską.

Zobacz wideo Zapendowska ocenia karierę Dody. "Ona twierdzi na pewno inaczej"

Elżbieta Jaworowicz wyróżniona po 40 latach pracy. Otrzymała prestiżową nagrodę

Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim zaangażowanie prezenterki w pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Jaworowicz od lat kojarzona jest z programem "Sprawa dla reportera", który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów interwencyjnych w polskiej telewizji. Głos w sprawie nagrody zabrała również Telewizja Polska. W oficjalnym komunikacie podkreślono znaczenie pracy dziennikarki oraz jej wpływ na widzów i bohaterów programu.

Red. Elżbieta Jaworowicz - legenda TVP, autorka "Sprawy dla reportera", jednego z najpopularniejszych programów interwencyjnych w historii polskich mediów - otrzymała Nagrodę im. Bolesława Prusa przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła nagrody doceniła ponad 40-letnie zaangażowanie dziennikarki w sprawy społeczne

- przekazała Telewizja Polska.

Elżbieta Jaworowicz szczerze o sukcesie "Sprawy dla reportera". Tak program podbił serca widzów

Sama Jaworowicz wielokrotnie podkreślała, że ogromną rolę w sukcesie programu odgrywają reportaże pokazujące prawdziwe ludzkie historie. - Sądzę, że mój program dociera do ludzkich serc głównie dzięki reportażom. Gdyby ich nie było, to wszelkie komentarze, nawet te najmądrzejsze i błyskotliwe, nie zmieniłyby faktu, że byłyby to tylko słowa. Dopiero nasze myśli i rady zastosowane w udokumentowanych przypadkach, mają oddziaływanie, skutek oraz moc. Do redakcji "Sprawy dla reportera" wpływa co dnia setka zgłoszeń - mówiła w rozmowie z "Tele Tygodniem". CZYTAJ TEŻ: Elżbieta Jaworowicz trzy raz wychodziła za mąż. Jej ukochany był uwikłany w międzynarodowy skandal.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/10 "Przerwana lekcja muzyki", "Turysta", "Czarownica".

Quiz filmowy dla kinowych omnibusów! Dopasujesz aktorów do 3 podanych tytułów filmów?
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji