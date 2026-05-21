Elżbieta Jaworowicz ma powody do zadowolenia. Wieloletnia dziennikarka Telewizji Polskiej została uhonorowana Nagrodą im. Bolesława Prusa, przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienie jest formą uznania za jej ponad 40-letnią działalność społeczną i dziennikarską.

Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim zaangażowanie prezenterki w pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Jaworowicz od lat kojarzona jest z programem "Sprawa dla reportera", który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów interwencyjnych w polskiej telewizji. Głos w sprawie nagrody zabrała również Telewizja Polska. W oficjalnym komunikacie podkreślono znaczenie pracy dziennikarki oraz jej wpływ na widzów i bohaterów programu.

Red. Elżbieta Jaworowicz - legenda TVP, autorka "Sprawy dla reportera", jednego z najpopularniejszych programów interwencyjnych w historii polskich mediów - otrzymała Nagrodę im. Bolesława Prusa przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Kapituła nagrody doceniła ponad 40-letnie zaangażowanie dziennikarki w sprawy społeczne

- przekazała Telewizja Polska.

Sama Jaworowicz wielokrotnie podkreślała, że ogromną rolę w sukcesie programu odgrywają reportaże pokazujące prawdziwe ludzkie historie. - Sądzę, że mój program dociera do ludzkich serc głównie dzięki reportażom. Gdyby ich nie było, to wszelkie komentarze, nawet te najmądrzejsze i błyskotliwe, nie zmieniłyby faktu, że byłyby to tylko słowa. Dopiero nasze myśli i rady zastosowane w udokumentowanych przypadkach, mają oddziaływanie, skutek oraz moc. Do redakcji "Sprawy dla reportera" wpływa co dnia setka zgłoszeń - mówiła w rozmowie z "Tele Tygodniem".