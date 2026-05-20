We wtorek 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się koncert kultowego zespołu Metallica. To kolejne takie muzyczne wydarzenie dla fanów grupy w Polsce. Tym razem stało się jednak ono dość wyjątkowe. Wszystko przez fakt, iż zespół postanowił zagrać przed publiką piosenkę "Chcemy być sobą" autorstwa Perfectu. Na zaskakującą sytuację zdążył zareagować już Zbigniew Hołdys, współzałożyciel polskiej grupy i autor utworu.

Metallica zaskoczyła polskich fanów. Zbigniew Hołdys reaguje: Jestem pełen podziwu

- To było niespodziewane i bardzo miłe. O wszystkim dowiedziałem się od osób obecnych na koncercie, które natychmiast zaczęły przesyłać mi filmiki. (...) Jestem przede wszystkim pełen podziwu dla muzyków Metalliki, że oni to wszystko przygotowali i jeszcze próbowali śpiewać po polsku - skomentował w rozmowie z Plejadą Hołdys. Muzyk bardzo docenił to, że zespół podjął się zagrania akurat polskiego utworu, nie pomijając jego tekstu.

- To na pewno nie było łatwe, ale zdaje się, że była tam kartka na pulpicie z fonetycznym zapisem słów. Wiadomo, że wykonawca nie rozumiał tych słów, ale mimo to spróbował je zaśpiewać i to jest znakomite. Tego nie powinno się oceniać artystycznie, a jedynie emocjonalnie. Z tego, co wiem, cały stadion później skandował ten utwór - dodał w wywiadzie. Hołdys udostępnił przy tym nagranie wykonania Metalliki w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy raz, gdy Metallica podejmuje się wykonania zagranicznych piosenek. Hołdys bardzo to ceni

Co ciekawe, muzyk dowiedział się, że Metallica ma już koncie podobne występy z innymi polskimi piosenkami. Nie krył, że bardzo mu to imponuje. - Dopiero dzisiaj doczytałem, że Metallica zrobiła to nie pierwszy raz. Mam na myśli to, że wykonali polski utwór. Wcześniej śpiewali chyba "Kocham Cię, kochanie moje" Maanamu i kilka innych utworów. No i słusznie. To naprawdę bardzo miły gest - skomentował Hołdys.

Podobnego zdania okazali się także polscy internauci. "Rewelacja. Łezka się w oku kręci", "Wspaniały, piękny hołd dla polskiego rocka", "Świetny dobór utworu. Strzał w dziesiątkę!" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy pod nagraniem z występu.