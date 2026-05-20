Pola Wiśniewska przechodzi ostatnio trudny czas ze względu na rozstanie z Michałem Wiśniewskim. Para doczekała się wspólnie dwóch synów, a influencerka łącznie wychowuje sześcioro dzieci. Mimo życiowych zawirowań Pola pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje fragmenty swojej codzienności i pozostaje w kontakcie z fanami.

Pola Wiśniewska świętowała urodziny. Takie miała niespodzianki

"Wszystko, co w życiu ważne, już mam. I nic więcej mi nie potrzeba. Dziś, mając 41 lat, mogę w końcu powiedzieć, że czuję się szczęśliwa. Dziękuję wszystkim za urodzinowe życzenia" - oznajmiła fanom Wiśniewska. Szczególną uwagę internautów przyciągnęło zdjęcie odręcznie napisanego listu urodzinowego, które Pola Wiśniewska otrzymała od swoich dzieci. "Mamo, po tym roku można oficjalnie nazwać się królową przetrwania. W ten piękny dzień (...) życzymy ci: niech pieniądze wpadają, jak niechciane reklamy w internecie - tylko że mile widziane, spokoju tyle, żebyś mogła ignorować wszystko z klasą królowej, (...) mniej stresu, więcej 'to nie mój problem dziś'" - możemy przeczytać. Pociechy życzyły Poli także między innymi współprac "które same się domykają" oraz wieczorów bez chaosu.

Fani szybko zwrócili uwagę na ciepły i rodzinny klimat całego świętowania. Choć ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych, Pola Wiśniewska dała jasno do zrozumienia, że dziś skupia się przede wszystkim na swoim szczęściu i bliskich. Jesteście ciekawi, co napisali pod tym postem internauci? "Polu, słoneczka w życiu, dosłownie i w przenośni", "Jeszcze los się do ciebie uśmiechnie i będziesz szczęśliwa z kimś we dwójkę", "Zdrówka, tańcz, żyj, kochaj i nie pytaj, co dalej", "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin" - czytamy.

Michał Wiśniewski nieoczekiwanie wspomniał o szóstej żonie

Co tymczasem dzieje się u lidera Ich Troje? Michał Wiśniewski nie zwalnia tempa i cały czas intensywnie koncertuje z zespołem. 15 maja 2026 roku grupa pojawiła się na scenie podczas Juwenaliów Krakowskich, gdzie lider formacji jak zwykle chętnie wchodził w interakcje z publicznością. W pewnym momencie muzyk zdobył się na żartobliwą uwagę dotyczącą swojego życia uczuciowego. - A propos d**y. Jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w d**ę, okej? - padło z jego strony.