Marcela Leszczak opublikowała w mediach społecznościowych wpis z okazji swoich 34. urodzin. Modelka przyznała, że ostatnie lata były dla niej bardzo trudnym okresem, mimo że na co dzień starała się tego nie pokazywać publicznie. Jak wyznała, długo zmagała się z własnymi problemami i dopiero teraz czuje, że odzyskuje spokój oraz równowagę.

W życiu celebrytki sporo zmieniło się po rozstaniu z Michałem Koterskim. Para wielokrotnie dawała sobie kolejne szanse, jednak ostatecznie zdecydowała się zakończyć małżeństwo. "Pierwszy raz od wielu lat naprawdę mam co świętować w swoje urodziny - nie dla samej idei świętowania" - napisała dzień po swoich urodzinach, które przypadają 18 maja.

W dalszej części wpisu wyznała, że dziś, gdy w jej życiu wreszcie pojawił się spokój, może otwarcie mówić o swoich doświadczeniach. "Ostatnie lata były dla mnie cichą walką, której nie było widać na zdjęciach, w relacjach czy w codziennym 'wszystko dobrze'. Dziś chcę podzielić się czymś bardzo osobistym, bo może ktoś właśnie potrzebuje przeczytać, że nawet po najciemniejszym czasie można wrócić do siebie" - dodała.

Celebrytka zdradziła również, że po pięciu latach zakończyła farmakoterapię i od kilku dni pozostaje bez leków. Marcela podkreśliła, że dziś czuje się bardziej świadoma siebie i niezależna emocjonalnie. Jak zaznaczyła, uczy się budować własną wartość bez potrzeby szukania akceptacji u innych ludzi. "Potrafię odejść od tego, co mnie niszczy i nauczyłam wybierać siebie bez poczucia winy. Nie potrzebuję już 'miłości', żeby czuć swoją wartość, a każdego dnia uczę się NIE przeglądać w oczach innych" - przyznała.

We wpisie Leszczak wróciła także wspomnieniami do decyzji sprzed roku i nawiązała do rozstania z Koterskim. "Dokładnie rok temu tuż przed moimi urodzinami powiedziałam 'odchodzę', nie mając pojęcia, dokąd zaprowadzi mnie ta decyzja. Dziś wiem jedno, była początkiem najważniejszej relacji w moim życiu. Relacji ze sobą. I po raz pierwszy od bardzo dawna naprawdę lubię kobietę, którą się stałam" - podsumowała.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.