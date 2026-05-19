Magda Gessler pojawiła się na profilu amerykańskich Demokratów. Internet przeciera oczy

Magda Gessler to polska restauratorka, kreatorka smaku i gwiazda TVN za sprawą prowadzenia hitowych, kulinarnych formatów. Jest przede wszystkim twarzą "Kuchennych rewolucji", co wiedzą nawet w Stanach Zjednoczonych - 19 maja mogliśmy zobaczyć nietypowy filmik na oficjalnym profilu Demokratów, którzy wykorzystali fragment czołówki legendarnego formatu TVN. Widać na nim wyraźnie naszą restauratorkę. Twórcy tiktoka postanowili opatrzyć filmik znaczącym napisem. Co dokładnie zamieszczono na nagraniu z naszą gwiazdą?

Magda Gessler w kampanii Demokratów. To przekaz do Polaków?

Na opublikowanym filmiku Magda Gessler zatrzymuje lecące w jej stronę kuchenne przedmioty, przede wszystkim noże, które chwilę później spadają na podłogę. Scena pochodzi z czołówki programu "Kuchenne rewolucje", którego gospodynią jest restauratorka i fani formatu doskonale znają ten fragment, który był nagrany lata temu. Nagranie opatrzono podpisem: "Amerykanie, gdy odsuwają od władzy zniedołężniałych republikanów w listopadzie".

Zaznaczmy, że Partia Demokratyczna coraz mocniej mobilizuje swoich wyborców, wykorzystując spadające notowania Donalda Trumpa. Już 3 listopada 2026 roku Amerykanie ruszą do urn w wyborach połówkowych, które pokażą, która z dwóch głównych partii zdobędzie przewagę w Kongresie. Wynik głosowania może mieć ogromny wpływ na dalszą politykę administracji Donalda Trumpa.

Magda Gessler zaskoczyła w amerykańskim nagraniu. Polacy zaskoczeni

Nagranie opublikowane przez Partię Demokratyczną z udziałem Magdy Gessler błyskawicznie zdobyło popularność w sieci. Pod filmikiem zaroiło się od komentarzy internautów z Polski, którzy nie kryli zdziwienia, widząc restauratorkę w amerykańskim politycznym memie. "Magda co ty tu robisz?", "Czy pani Magda o tym wie?", "Czy ja na pewno się obudziłam?", "Co jest?", "Kto prowadzi to konto?", "O co chodzi" - czytamy komentarze zaskoczonych internautów.

Przedstawiliśmy ten temat samej zainteresowanej, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Magdy Gessler.