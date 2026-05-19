16 maja w Wiedniu odbył się finał Eurowizji. Gdy jedni świętują niewątpliwy sukces naszej reprezentantki (Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12. miejsce), inni skupiają się na tym, jak zagłosowało polskie jury. Komisja, która oceniała finałowe piosenki, przyznała 12 punktów Izraelowi. Z upublicznionych kart głosowania wynika, że nie wszyscy jurorzy umieścili piosenkę Izraela na pierwszym miejscu, jednak algorytm przygotowany przez Europejską Unię Nadawców sprawił, że ostatecznie, po zsumowaniu wszystkich rankingów, to właśnie reprezentant z tego kraju otrzymał od nas najwyższą notę. Członków jury zalała fala hejtu. W komisji zasiadała m.in. Viki Gabor. Piosenkarka postanowiła w końcu zabrać głos i ujawniła, że przyznała Izraelowi najmniejszą możliwą liczbę punktów.

Viki Gabor komentuje zamieszanie wokół Izraela na Eurowizji

Szczegółowe wyniki głosowania pokazały coś jeszcze. Jeden z jurorów umieścił piosenkę Izraela na ostatnim miejscu. Okazuje się, że to właśnie Viki Gabor zdecydowała się na taki ruch. 18 maja wokalistka opublikowała krótkie oświadczenie. "Szkoda, że tylu z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam. Wielokrotnie dodawałam storki poruszające temat Palestyny i zawsze będę za #freepalestine" - napisała.

Poszczególne rankingi jurorów nie są podpisane imieniem i nazwiskiem. Wiadomo jednak, jak na Izrael głosowali pozostali członkowie komisji.

Juror A: 1. miejsce - 12 punktów

Juror B: 2. miejsce - 10 punktów

Juror C: 5. miejsce - 6 punktów

Juror D: 3. miejsce - 8 punktów

Juror E: 2. miejsce - 10 punktów

Juror F: 7. miejsce - 3 punkty

Juror G: 24. miejsce - 0 punktów

W tym roku konkursowe piosenki oceniali: Eliza Orzechowska, Filip Kuncewicz, Jasiek Piwowarczyk, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida oraz Maurycy Żółtański.

Aleksandra Kwaśniewska ostro o polskim jury. "Pstro w głowie i kamienie w sercu"

Wyniki głosowania polskiej komisji odbiły się w sieci szerokim echem. Sprawę skomentowała również Aleksandra Kwaśniewska. W krótkim wpisie jasno dała do zrozumienia, co myśli o 12 punktach dla Izraela. "12 pkt dla Izraela? W tym czasie? Gdy inne kraje bojkotują Eurowizję za sam ich udział? Pstro w głowie i kamienie w sercu. Przeczytałam skład jury i myślę, że wczorajsza ocena to jeden z tak zwanych błędów młodości. Nie wolno się nad nimi znęcać. Nie tylko dlatego, że nie wiemy, kto jak głosował, ale też dlatego, że nie ma nic szlachetnego w nękaniu ludzi, nawet jeśli popełniają błędy. Żałuję jedynie, że nie było tam nikogo rozsądnego, kto by im uzmysłowił, że punkty dla Izraela zostaną potraktowane jak poparcie dla Netanjahu i jego zbrodniczych działań. Pokój wszystkim" - napisała.