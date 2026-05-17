Iwona Pavlović to niewątpliwie legenda polskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Jurorka od początku trwania programu ocenia występy uczestników. Znana jest ze swoich kąśliwych, acz najczęściej trafnych uwag. Tancerka związana jest z Wojciechem Oświęcimskim i choć nie sama nie doczekała się dzieci, uczestniczyła w wychowaniu trzech synów swojego partnera. Od początku budowała z nimi relację opartą na otwartości i szczerości.

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović domaga się Martyniuka w "TzG"? Dlatego nie chce zapraszać wszystkich gwiazd

Iwona Pavlović tworzy patchworkową rodzinę. Tak nawiązała relację z synami męża

Iwona Pavlović miała okazję porozmawiać z Mariolą Bojarską-Ferenc w programie "VIVA! Bez Tabu". To tam opowiedziała o tym, jak nawiązała relację z synami męża. - Kiedy rzeczywiście chłopcy pojawili się w moim życiu, a byli w wieku bardzo buntowniczym wtedy, ja z nimi siadłam i przeprowadziłam taką rozmowę, że na pewno nie jestem ich mamą i nigdy nie będę, bo mamę już mieli i mają. Natomiast jestem ich przyjacielem, opiekunem, jakkolwiek mnie można zwać, mówią do mnie po imieniu, nawet nie myślałam, żeby kiedykolwiek mówili do mnie mamo - ujawniła jurorka "Tańca z gwiazdami".

- Nawet użyłam takiego sformułowania, że to, że ja się kocham z waszym tatą, (...) wcale nie znaczy, że my się musimy kochać, bo to co między nami będzie, to się wydarzy - dodała Pavlović. Dzięki temu synowie jej męża zrozumieli, że nie muszą silić się na emocje i więź, która wówczas się jeszcze nie wytworzyła. Sama tancerka podkreśliła, że ważnym była również postawa jej męża. - Wojtek też moim zdaniem był bardzo mądrym ojcem. Te wszystkie gorsze rzeczy brał na siebie, a ja byłam tą dobrą. (...) Więc te relacje między nami są naprawdę ciepłe, serdeczne, miłe, dobre. Dalej mówią do mnie po imieniu, ale wiem, że czują, że jestem ich mamą. Opiekowałam się nimi sporo lat - stwierdziła w wywiadzie Pavlović.

Iwona Pavlović zakochała się w mężu, zanim go jeszcze zobaczyła

W tej samej rozmowie panie poruszyły temat związku jurorki "Tańca z gwiazdami". Pavlović przyznała, że rozstała się z mężem, nie wiedząc, czy uda się jej stworzyć relację z Oświęcimskim. - To było tak silne i mocne. W ogóle nie było w mojej głowie strachu, nerwu, zatrzymania, że co będzie. Mało tego, ja rzeczywiście rozstałam się ze swoim mężem, nie wiedząc, czy Wojtek będzie mógł być ze mną czy nie. Jednak on miał większy bagaż ze sobą, bo dzieci. W ogóle o tym nie myślałam - opowiadała.

Jak ujawniła tancerka, najpierw zakochała się w głosie męża. - Zakochałam nie w nim, a w jego głosie, ja go nie widziałam, jak wygląda. (...) Rozmawiałam przez telefon i mi się ugięły kolana. (...) A nie wiedziałam, jak wygląda, czy jest wysoki, niski, no w ogóle nie miałam pojęcia. Ja po prostu po jego głosie poszłam w ciemno - przekazała.