Justyna Steczkowska z dużym zainteresowaniem śledziła tegoroczny finał Eurowizji 2026. Artystka, która jeszcze rok temu sama reprezentowała Polskę na konkursowej scenie, tym razem oglądała wydarzenie razem z fanami podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Szczególne emocje wywołał moment ogłoszenia punktów od polskiego jury. Gdy okazało się, że maksymalną liczbę punktów Polska przyznała Izraelowi, reakcja Steczkowskiej natychmiast przyciągnęła uwagę internautów i szybko zaczęła krążyć po sieci.

Justyna Steczkowska zareagowała wymownie na 12 punktów dla Izraela. Szok to mało powiedziane

Instagram i TikTok wciąż żyją emocjami po finale Eurowizji 2026, a w sieci nie brakuje fragmentów transmisji z konkursu i reakcji gwiazd oglądających wydarzenie na żywo. Jedno z nagrań szczególnie przyciągnęło uwagę internautów. Widać na nim moment, gdy Ola Budka ogłasza, że polskie jury przyznało Izraelowi maksymalną liczbę punktów. Siedząca w domu Justyna Steczkowska była wyraźnie zaskoczona - jej reakcja i wymowna cisza szybko stały się szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Gwiazda momentalnie zrobiła wielkie oczy, a jej mimika była wymowna.

Przypomnijmy, że Justyna Steczkowska od początku z dużą sympatią podchodziła do eurowizyjnej przygody Alicji Szemplińskiej. Doświadczona artystka wielokrotnie dawała do zrozumienia, że mocno trzyma kciuki za reprezentantkę Polski i wierzy w jej sukces.

Wokalistka chwilę przed finałem postanowiła odnieść się do krytycznych słów Kayah na temat jej eurowizyjnego występu. W obszernym wpisie na Instagramie podkreśliła, że szanuje różnorodność opinii i artystyczne gusta, jednak zabolało ją umniejszanie pracy całego zespołu odpowiedzialnego za show. Wokalistka zwróciła uwagę, że przygotowania do występu wymagały wielu miesięcy intensywnej pracy, zaangażowania i poświęcenia wielu osób. Jednocześnie zaznaczyła, że w świecie sztuki najważniejsze powinny pozostawać wzajemny szacunek i otwartość na odmienne formy ekspresji.