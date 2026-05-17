Eurowizja 2026 wywołała ogromne emocje. Finał konkursu odbył się 16 maja i od początku budził wiele kontrowersji wśród widzów oraz internautów. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12. miejsce, natomiast zwycięstwo przypadło Bułgarii. Wkrótce po ogłoszeniu wyników wymownym wpisem podzieliła się Kayah. Co przekazała?

Kayah ostro o Eurowizji 2026. Wymowny wpis z przekazem

Artystka bardzo kibicowała Szemplińskiej od początku i nie ukrywała, że mimo uznania dla poziomu konkursu i występu reprezentantki Polski, ma także "niefajne wnioski" po tegorocznym finale. W swoim wpisie na Facebooku zwróciła uwagę na coraz większe podziały oraz polityczne emocje, które - jej zdaniem zaczynają dominować nad ideą samego konkursu.

"Uważam, że cudowna wciąż. [Alicja - przyp. red.] Mogę już pójść spać. Jestem też dumna z polskiego jury. Mam też niefajne finalnie wnioski. Jesteśmy strasznie podzieleni, a takie widowiska chyba wspierają nacjonalizmy. A przecież założenie było inne. Jeśli się mylę - dyskutujmy" - obwieściła Kayah późną nocą na Facebooku. Przypomnijmy, że polskie jury przyznało najwięcej punktów (12) Izraelowi, a najmniej Ukrainie (1). Wiemy ponadto, jak głosowała polska publiczność. Artur Orzech przekazał, że najwięcej, czyli 12 punktów trafiło do Ukrainy, a najmniej, czyli 1, do Serbii. Jesteście zaskoczeni?

Kayah podsumowała Eurowizję. Ewa Chodakowska i Margaret również nie milczą

Celebryci masowo komentują konkurs i nie kryją przy tym niezadowolenia. Ewa Chodakowska, która pracuje z Alicją Szemplińską nad jej sylwetką, dała do zrozumienia, że nie zgadza się z werdyktem jury. "Oglądałam dziś Eurowizję pierwszy i ostatni raz. Wiedziałam że ten konkurs nie świadczy o wartości artysty, nie ma za wiele wspólnego z talentem, ale ten wynik to już groteska. Nigdy więcej!" - napisała na Instagramie. Warto zaznaczyć, że niemalże każdego dnia okazywała wsparcie piosenkarce i bacznie śledziła jej eurowizyjny wyjazd. Margaret również jest zdenerwowana po wielkim finale. Wokalistka pokusiła się tylko o jedno słowo na Instagramie. "Wstyd" - napisała gwiazda, odnosząc się prawdopodobnie do decyzji polskiego jury.