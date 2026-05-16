Na 16 maja zaplanowano finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wydarzenie odbywa się w Wiedniu, a Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Jedną z jej rywalek jest Felicia Eriksson, która reprezentuje w tym roku Szwecję. To właśnie o niej zrobiło się niezwykle głośno przed samym finałem. Wszystko dlatego, że wokalistka zasłabła po jednej z ostatnich prób przed wielkim finałem.

Eurowizja 2026. Reprezentantka Szwecji zemdlała. Wiadomo, co się stało

15 maja, tuż po próbie przed Eurowizją Felica poczuła się źle i po powrocie do loży zemdlała. O jej stanie poinformował szwedzki portal informacyjny SVT Nyheter. Okazuje się, że ekipa piosenkarki wezwała lekarza. - Wszystko jest już w porządku. To był tylko spadek ciśnienia - poinformowała media Lotta Furebäck, przewodnicząca szwedzkiej delegacji. Po chwili dodała: - Teraz udzielają jej pomocy lekarze, a potem zabierzemy ją do hotelu - usłyszeli zebrani.

Okazuje się, że przyczyną problemów piosenkarki były m.in. odwodnienie i zbyt ciasne ubrania. - To z powodu odwodnienia, zbyt dużego gorąca i obcisłych ubrań. Ale teraz wszystko jest w porządku. Spadek ciśnienia krwi, mówiąc wprost - powiedziała Furebäck.

Przypomnijmy, że Felica na początku tygodnia zmagała się z problemem z głosem (od 13 do 14 maja miała zakaz zabierania głosu, aby go nie nadwyrężać). Omdlenie ma jednak nie mieć związku z tym problemem, przez co udział szwedzkiej reprezentantki w finale Eurowizji ma nie być zagrożony. - To nie ma związku z utratą głosu. To coś innego - podkreśliła Lotta Furebäck. - Felica wraca do zdrowia. Jeśli teraz dostanie wystarczająco dużo płynów, trochę jedzenia i trochę odpocznie, myślę, że wróci na scenę - uspokajała szwedzka reżyserka.

Eurowizja 2026. Felicia Eriksson w półfinałach wystąpiła w maseczce. Dlaczego?

Przypomnijmy, że Felicia Eriksson podczas półfinału Eurowizji pojawiła się na scenie w maseczce i dużych okularach przeciwsłonecznych, co od razu wywołało falę komentarzy w sieci. Jak się okazało, nietypowy wizerunek nie jest elementem marketingu ani próbą zwrócenia na siebie uwagi. Piosenkarka od lat zmaga się z fobią społeczną i lękiem przed utratą prywatności. Felicia Eriksson przyznała, że obawia się życia pod ciągłą obserwacją oraz presji związanej z popularnością, dlatego zdecydowała się częściowo ukrywać twarz także podczas publicznych występów. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.