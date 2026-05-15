Choć Marcin Gortat na emeryturę przeszedł kilka lat temu, cały czas jest jednym z najpopularniejszych sportowców. Koszykarz na stałe zapisał się na kartach polskiego (i amerykańskiego) sportu. Nie dziwi więc, że wielu interesuje się jego życiem prywatnym. W 2019 roku były zawodnik NBA poznał Żanetę Stanisławską, z którą ożenił się dwa lata później. W tym roku para doczekała się syna - Marcina Juniora. Gortat-Stanisławska rozwija się zawodowo i potrzebuje kolejnego pracownika w swojej firmie. Ma spore wymagania. O wynagrodzeniu jednak... milczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat o najgłupszej plotce na swój temat: Ponoć zrobiłem coś takiego Alicji Bachledzie-Curuś

Żaneta Gortat-Stanisławska poszukuje pracownika. Lista wymagań jest długa. A co oferuje w zamian?

Żaneta Gortat-Stanisławska skupia się nie tylko na najbliższych, ale i na rozwoju zawodowym. Jest uznaną specjalistą w dziedzinie kosmetologii estetycznej. Prowadzi firmę specjalizującą się w szkoleniach z makijażu permanentnego. Na dodatek jest pedagożką, trenerką biznesu, jak również politolożką. Gortat-Stanisławska poinformowała na Instagramie, że poszukuje pracownika, który miałby pracować w Pieńkowie koło Warszawy. Jakie ma wymagania? Oczekuje doświadczenia w obsłudze klienta - zarówno indywidualnego, jak i biznesowego, doradztwa i kontaktu z klientami, przygotowywania wycen oraz analiz.

Na dodatek pracownik będzie zajmował się zamówieniami w systemie oraz monitorowaniem ich realizacji. Nowo zatrudniony ma cechować się też umiejętnością prowadzenia kilku projektów jednocześnie. Gortat-Stanisławska wymaga również znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie. Oferuje umowę o pracę, stabilne zatrudnienie i przejrzyste warunki współpracy, a także przyjazny, wspierający zespół i atmosferę sprzyjającą rozwojowi. Oburza jednak fakt, że 43-latka nie przekazała informacji na temat wynagrodzenia (tych danych Gortat-Stanisławska nie podała ani w ogłoszeniu opublikowanym na InstaStories, ani na oficjalnej stronie swojej firmy).

Żaneta Gortat-Stanisławska jest starsza od męża. Długo to ukrywali

Przed laty Gortat zamieścił życzenia dla małżonki na Instagramie. Jego ukochana świętowała okrągłe urodziny, a przez to koszykarz się wygadał co do różnicy wieku między nim a żoną. "40, ale myśli jak 30, a wygląda jak wczesna 20. Ja następny (czyli za rok). Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu, Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem" - przekazał w kwietniu 2023 roku. To oznaczało, że Gortat-Stanisławska jest starsza od męża o rok. "O nie, teraz się wydało" - żartowała pod postem.