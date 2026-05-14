Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja w wieku 80 lat. Informację tę przekazała w mediach społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska. Krzysztof Piesiewicz był adwokatem, politykiem, a także wybitnym twórcą filmowym. W dniu jego śmierci na Festiwalu Filmowym w Cannes miała miejsce uroczysta premiera filmu "Historie równoległe", przy którym pracował m.in. wraz z Maciejem Musiałem jako producent wykonawczy i konsultant. "Będzie mi Pana bardzo, bardzo brakowało" - napisał na Instagramie aktor.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszające słowa

Maciej Musiał żegna Krzysztofa Piesiewicza

Krzysztof Piesiewicz przez lata współpracował z Krzysztofem Kieślowskim. Był współtwórcą "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki" czy trylogii "Trzy kolory". Film "Historie równoległe" w reżyserii Asghara Farhadiego jest inspirowany "Dekalogiem VI", czyli "Krótkim filmem o miłości". Maciej Musiał, który jest jednym z producentów wykonawczych produkcji, miał okazję współpracować z Krzysztofem Piesiewiczem. Śmierć scenarzysty niezwykle go dotknęła.

"Dziś odszedł Krzysztof Piesiewicz. Wielki człowiek, scenarzysta, adwokat, senator. Współtwórca 'Dekalogu' i większości filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Oskarżyciel w procesie Popiełuszki, obrońca Kuklińskiego" - napisał w instagramowym poście, do którego dołączył fotografię Krzysztofa Piesiewicza. "To pierwsze zdjęcie wysłał mi kilka tygodni temu powiedział, że bardzo je lubi. Zostawiam je w kolorach. Bo były przecież dla niego ważne" - dodał Maciej Musiał.

Pod postem nie zabrakło komentarzy od osób poruszonych wpisem aktora. "To znak, że dopełnił swego dzieła i przekazał je Tobie, jakby czuł, że będziesz pięknie kontynuował misję uwrażliwiania świata" - napisał Olivier Janiak. "I to akurat dziś, w dniu tej premiery..." - dodała Anna Tatarska.

Marta Cienkowska wspomina Krzysztofa Piesiewicza

W poście na X Krzysztofa Piesiewicza pożegnała również ministerka kultury Marta Cienkowska. "Bardzo trudno w to uwierzyć. Dzisiaj, w dniu premiery filmu w Cannes, przy którym pracował jako konsultant scenariuszowy, wracając do świata 'Dekalogu', ta wiadomość brzmi jeszcze bardziej przejmująco" - napisała.

"Bardzo się cieszę, że mogłam wręczyć Mu Złotą Glorię Artis. Wiedziałam, jak wiele to dla Niego znaczy. Dla mnie również było to ważne spotkanie. Zostanie ze mną rozmowa, Jego spokój i książka z autografem, którą mi podarował. Panie Krzysztofie, dziękuję za dobro i za kino, które zostaje w człowieku na zawsze. Do zobaczenia!" - przekazała Marta Cienkowska.