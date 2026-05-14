Tegoroczna Eurowizja budzi duże emocje z różnych względów, wśród których był występ Alicji Szemplińskiej podczas półfinału. Nic więc dziwnego, że znani artyści postanowili go skomentować. Zrobili to m.in. Ralph Kaminski i Kayah, przy okazji wbijając szpile Justynie Steczkowskiej, która zaprezentowała utwór "Gaja" na Eurowizji 2025. "Powiem ci, że z całym szacunkiem, Gaja została pokonana... bez smoka" - stwierdził Ralph. "I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach" - dodała Kayah. Obok tych słów Justyna Steczkowska nie mogła przejść obojętnie.

Okazuje się, że mało pochlebne słowa Kayah o eurowizyjnym występie Justyny Steczkowskiej dotarły do samej zainteresowanej. Postanowiła na nie odpowiedzieć w długim wpisie na Instagramie. Zaczęła od tego, że szanuje odmienne zdanie artystów i ceni różnorodność w sztuce. Dlaczego więc zareagowała na wypowiedź Kayah?

"Natomiast określenie wielomiesięcznej pracy wielu ludzi mianem 'tanich wygibasów' zwyczajnie nas zasmuciło @kayah_official" - napisała, wyjaśniając dalej, jak wyglądają przygotowania do jej show. "Za każdym naszym scenicznym ruchem stoją miesiące pracy, treningu, dyscypliny, emocji i serca ludzi, którzy tworzą widowisko z prawdziwej pasji" - dodała, podkreślając, że najważniejszy jest szacunek, empatia i zrozumienie, a sztuka może się podobać lub nie.

W dalszej części wpisu Justyna Steczkowska złożyła Kayah zaskakującą propozycję. "PS. Kayah, zapraszam cię serdecznie na 'smoka' i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią - najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno. Bo to wcale nie są takie 'tanie wygibasy', jak czasem mogą wyglądać z dołu". Może spróbujesz już na festiwalu w Sopocie, bo tam się widzimy" - dodała.

Fani Justyny Steczkowskiej żywo zareagowali na jej słowa. Posypały się wspierające komentarze. "Czekamy @kayah_official na ten duet nad ziemią. I czwartą oktawę w trakcie! Będzie prawy do lewego czy gleba?", "Piękny post, Justyno", "Pani występ w tamtym roku to było coś niesamowitego... Wracam do tego do dzisiaj. Byliśmy i będziemy dumni z naszej 'Gai'", "Dla nas byłaś najlepszą reprezentantką Eurowizji wykonałaś ogromną pracę, jesteśmy z ciebie dumni" - pisali fani.