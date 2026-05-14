Sebastian Karpiel-Bułecka to członek grupy Zakopower i mąż Pauliny Krupińskiej. 14 maja obchodzi 50. urodziny i jego ukochana postanowiła uwiecznić urodzinowe chwile na Instagramie. Na jej profilu pojawiło się krótkie nagranie z niespodzianki, którą przygotowała dla męża wraz z dziećmi, córką Antoniną i synem Jędrzejem.

Paulina Krupińska pokazała, jak Sebastian Karpiel-Bułecka świętuje urodziny. Ale mu zrobiła niespodziankę!

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka rzadko publikują wspólne zdjęcia i nagrania. Para nie afiszuje się ze swoim uczuciem w social mediach, ale czasem robi wyjątki. Tak było również tym razem z okazji urodzin Sebastiana Karpiela-Bułecki. Jego żona wrzuciła na Instagram nagranie, na którym pokazała, jaką niespodziankę mu przygotowała.

Na krótkim nagraniu widzimy, jak wokalista został zaskoczony przez żonę i dzieci w kuchni. Na stole widać tort z liczbą "50", a na ścianie duże balony. Rodzina zadbała też o efekty specjalne i wystrzeliła w jubilata konfetti. Sebastian Karpiel-Bułecka nie krył zaskoczenia i zadowolenia. Z kolei Paulina Krupińska napisała również kilka czułych słów mężowi w opisie wideo.

"50 lat minęło. Ty się chyba konserwujesz oscypkiem i muzyką. Pół wieku czy pięćdziesiątka brzmi dumnie, zwłaszcza kiedy nosi się ją z takim luzem. PS Pokonało nas konfetti, niespodzianka prawie się udała" - napisała.

Pod urodzinowym nagraniem Sebastiana Karpiela-Bułecki posypały się komentarze

Nie da się ukryć, że nagranie wywołało niemałe emocje. Komentowali je nie tylko fani, ale i sławni znajomi pary. "100 lat, chłopaku" - napisała Karolina Malinowska. Życzenia złożyli także Ola Dec, Sonia Bohosiewicz, Kamila Szczawińska czy Edyta Golec. Ta ostatnia napisała: "Przy dobrej kobiecie to faceci młodo wyglądają. Wszystkiego najlepszego @sebastiankarpielbulecka - zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy! Ściskamy was mocno".

Fani również nie szczędzili wokaliście życzeń. "Sebastian, wszystkiego najlepszego z okazji tak pięknego jubileuszu. Dużo zdrowia i mnóstwo inspiracji do tworzenia kolejnych cudnych utworów", "Mówili dziś w radio, że Sebek kończy 50... Nie mogłam uwierzyć, musiałam wejść w Wikipedię. Twój mąż się nie starzeje! Wszystkiego najlepszego", "150 lat! Bo stówka to za mało przy takim zdrowiu i energii" - pisali. Plotek również przyłącza się do życzeń!