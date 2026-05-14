12 maja media obiegła smutna informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej. "Szanowni Państwo. Z wielką rozpaczą muszę państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znałam. Wierzę, kochana, że jak śpiewałaś: 'Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie" - przekazała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil Stanisławy Celińskiej na Facebooku. Teraz przekazano, że pogrzeb artystyki odbędzie się 21 maja.

Szczegóły pogrzebu Stanisławy Celińskiej. Wiadomo, kiedy się odbędzie

Okazuje się, że ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej odbędzie się dopiero w przyszłym tygodniu, dziewięć dni po jej śmierci. "21 maja pożegnamy naszą Stasię. O godzinie 11.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy Placu Teatralnym zostanie odprawiona Msza Żałobna, pogrzeb odbędzie się o godzinie 13.00 na Powązkach Wojskowych" - napisała Joanna Trzcińska.

Pod wpisem posypały się komentarze poruszonych fanów Stanisławy Celińskiej. "Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Pani Stasia cudowny szczery człowiek i mega duże serce dla wszystkich i tych dużych, i maluczkich", "Ogromny żal. Ogromna strata. Artystka przez duże A. Nie celebrytka! Normalna, cudowna, ciepła osoba" - pisali.

Ujawniono, z czym Stanisława Celińska zmagała się przed śmiercią

Stanisława Celińska przed śmiercią miała problemy z chodzeniem i poruszała się przy pomocy wózka. Nagle trafiła do szpitala, gdzie jej stan zaczął się pogarszać. "Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna" - przekazał informator "Super Expressu".