12 maja media obiegła smutna informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej. "Szanowni Państwo. Z wielką rozpaczą muszę państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znałam. Wierzę, kochana, że jak śpiewałaś: 'Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie" - przekazała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil Stanisławy Celińskiej na Facebooku. Teraz przekazano, że pogrzeb artystyki odbędzie się 21 maja.
Okazuje się, że ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej odbędzie się dopiero w przyszłym tygodniu, dziewięć dni po jej śmierci. "21 maja pożegnamy naszą Stasię. O godzinie 11.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy Placu Teatralnym zostanie odprawiona Msza Żałobna, pogrzeb odbędzie się o godzinie 13.00 na Powązkach Wojskowych" - napisała Joanna Trzcińska.
Pod wpisem posypały się komentarze poruszonych fanów Stanisławy Celińskiej. "Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Pani Stasia cudowny szczery człowiek i mega duże serce dla wszystkich i tych dużych, i maluczkich", "Ogromny żal. Ogromna strata. Artystka przez duże A. Nie celebrytka! Normalna, cudowna, ciepła osoba" - pisali.
Stanisława Celińska przed śmiercią miała problemy z chodzeniem i poruszała się przy pomocy wózka. Nagle trafiła do szpitala, gdzie jej stan zaczął się pogarszać. "Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna" - przekazał informator "Super Expressu".